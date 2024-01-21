黃山與20世紀中國山水畫的發展

中評社北京1月21日電／據光明日報報導，山水畫凝結著中國傳統文化的哲思，在數千年的發展歷程中不斷吐故納新、繼往開來。20世紀以來，在社會變革的歷史背景下，中國山水畫的發展經歷了多次轉型和突破，其中較為突出的有三次。而這三次，都與黃山息息相關。近日，“亦師亦友——中國美術館藏20世紀黃山繪畫作品展”在中國美術館舉行，展出的六十餘件（套）黃山繪畫作品，分為“寫生傳統的回歸”“大好河山的描繪”“筆墨意象的升華”三個單元，勾勒出黃山與20世紀中國山水畫發展的基本線索。



20世紀初，山水畫壇仍流行著清初“四王”摹古臨古之風，畫家千人一面而少生氣。在五四運動的影響下，改造中國畫、建設新文藝思想成為推動山水畫創作變革的動力。明末清初，石濤以及“黃山畫派”多位畫家如漸江、梅清等登臨黃山，以黃山入畫，並在對黃山的感受和描繪中，超脫古法而形成鮮明的藝術風格。可以說，石濤的“搜盡奇峰打草稿”與黃山密不可分，石濤寫下的“黃山是我師，我是黃山友。心期萬類中，黃山無不有”，更是直接點出了黃山之於山水畫創作的重要意義。具有中國寫意創新精神的石濤逐漸成為畫壇關注的焦點，催生出畫壇的另一股新潮流“石濤熱”。



因此，取法石濤等黃山畫派諸家，不但是取法其寫生傳統與“敢言天地是吾師”的筆墨精神，更代表了突破“四王”等正統畫派的束縛，將“師造化”與“師古人”相結合的取向。其中，具有代表性的畫家包括張大千等。1931年，張大千與其兄張善孖在游覽黃山之際拍攝風景照片，並記錄下諸多關於黃山與古人筆墨關聯的思考。如張大千認為黃山石笋矼“峰巒重復，極類南宋李嵩等筆”，張善孖認為黃山獅子林“諸鬆夭矯雄奇，非石濤、瞿山（梅清）莫辨”，等等。20世紀30年代，黃賓虹在《山水紀游册》中以簡筆勾勒的形式，高度概括出黃山的山形與山勢，筆筆乾淨而有骨力，疏密虛實之間功力畢現。這些以自然山水觀照傳統筆墨、以傳統筆墨滋養自然山水的方式，開拓出山水畫創作的新路。



隨著杭徽公路的開通、黃山建設委員會的成立以及吃、住、行等條件的改善，黃山旅遊逐漸成為熱門。1934年，黃賓虹、張大千、郎靜山等藝術家自發組織成立“黃社”，後多次赴黃山寫生創作，掀起赴黃山采風寫生的熱潮。同時，畫家的藝術創作也推動了黃山旅遊的不斷開發。開辟山路，攀登險峰，能夠獲得前人未有的觀看視角與體驗。張大千在《黃山畫景》中寫道：“予從蓮花峰頂鳥瞰攝之（文殊院全景），危險萬狀，為歷來游山所未有。雖略昏瀠，可亦寶也。”而這俯瞰式的觀景和拍攝體驗，後轉化為《山水册》中俯視重巒叠嶂、樹木叢生的畫面。



在新中國社會主義建設和歌頌祖國大好河山的精神感召下，山水畫家的創作不再只是依循傳統文人寄興山林、放懷丘壑之志，而是將山水畫引入“熱愛生活、熱愛勞動、熱愛祖國”的篇章，構建出新的山水形象。全國各地山水畫家以全新的姿態和高漲的熱忱走進名山大川，開啟了山水寫生實踐的新天地。黃山地處江南，游經蘇、杭，繼而溯富春江、新安江而上至黃山，一路山水景色宜人，是一條理想的寫生路線。並且，黃山在20世紀上半葉已成為山水畫家心儀的寫生之地，彼時，無論是去過黃山的老一輩畫家，還是剛成長起來的青年畫家，都表達出前往黃山一游的心願。眾多山水畫家由黃山寫生而參與社會主義藝術實踐，摸索符合新中國山水畫創作風格的轉型之路。