萬象皆從石中出——杜綰《雲林石譜》

中評社北京1月21日電／據光明日報報導，雲林石譜》是我國現存最早的賞石主題專著，成書於南宋紹興三年（1133年）。作者杜綰，字季陽，號雲林居士，浙江山陰（今浙江紹興）人，主要活動在兩宋之交。據同代學者孔傳在序言中所述，杜綰為“草堂先生之裔，大丞相祁國公之孫”，也就是詩聖杜甫的後人，名臣杜衍的孫子。優裕的成長環境，使他可能接觸到各地的奇石珍品；家族昌盛的文風，塑造了他高超的文辭修養。這些都為《雲林石譜》的問世奠定了牢固基礎。



北宋晚期，經濟發展到達較高水平，崇文尚藝成為社會共識。在眾多文化名流的合力推動之下，賞石活動迎來中唐後的又一高峰。譬如，作為引領文化風氣的旗手，蘇軾在獲得心儀的石頭後，每每吟詩作賦，使得仇池、雪浪、壺中九華等石頭，迅速成為眾人追捧、身價不菲的名物。此外，他還先後創作《怪石供》和《後怪石供》，將賞石活動蘊含的思辨性提升到前所未有的境界。與蘇軾關係密切的奇才米芾，放浪形骸，痴迷於石，甚至對著官衙內的一塊奇石“具笏袍叩拜”，轟動一時。而藝術家皇帝徽宗更加不甘人後，各省進獻的名石被他封官授爵，立於艮岳之上，形成夢幻般的奇觀。和其他藝術門類一樣，當賞石發展到此階段，一本集大成式的專著就要應運而生。



《雲林石譜》是一部百科全書式的賞石知識匯編。全書約1.44萬字，分為上、中、下三卷，以名稱為目，總共記載了116種不同的賞石。賞石的名稱多以產地為依據，如靈璧石、青州石，也有少數以形狀和紋理命名，如箭簇石、柏子瑪瑙石。書中記錄的賞石產地範圍相當之廣，多達82個州、府、軍、縣等地區。自成書以來，《雲林石譜》就為人所重。清代《四庫全書》不收錄其他賞石類書籍，僅僅保留《雲林石譜》，就是重要例證。《四庫全書提要》認為：“是書匯載石品凡一百一十有六，各具出產之地、採取之法，詳其形狀色澤，而第其高下。然如端溪之類兼及硯材，浮光之類兼及器用之材，不但譜假山清玩也。”這即是說，《雲林石譜》中的石頭，不只用於假山叠石和文房欣賞，還能用於製作硯台和其他器皿。不單如此，杜綰還對每種石頭的采集方式、物理性狀和用途進行了描述。尤其在物理性狀方面，他對石頭的形態、質地、顔色、紋理、硬度、透明度和敲擊產生的聲音等要素都一一記載。為了描述的準確性，《雲林石譜》對概念進行了高度細分。以顔色為例，僅綠色一種，《雲林石譜》中就分為淺綠、稍綠、青綠、深綠、微青、嫩青、紺青和青黑。再有，石頭按質地的細膩程度，被分為了頗燥、枯燥、微燥、微潤、稍潤、溫潤、光潤、細潤、堅潤。借由這些詞語，杜綰既展現了漢語的細膩微妙之美，更將自己對賞石的切身感受，盡可能完整、準確地傳達給讀者。