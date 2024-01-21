一粒种子背後的“硬核”力量

中評社北京1月21日電／据光明日报报导，2023年12月的一场大雪，为河南新乡的中国农业科学院作物科学研究所试验基地盖上了一床厚厚的“棉被”。冬藏待春来，基地里普冰系列的部分小麦品种正在悄悄地积攒力量，等待第二年春天的蓬勃生长。



普冰系列小麦品种，是中国农科院小麦大麦优異种质资源发掘与创新利用团队历时30余年结出的累累硕果，具有高产、抗病、抗逆、強筋等特性，其中普冰03等部分新品种已通过国审，正大面积推广种植。



小种子凝聚大力量。中国农科院小麦大麦优異种质资源发掘与创新利用团队勇于挑战，迎难而上，突破了“小麦—冰草”远缘杂交世界难题，创制出小麦优異种质材料，为实现种业科技自立自強、种源自主可控、端牢中国饭碗注入创新力量。



1.锲而不舍攻克世界难题



“冰草属植物是小麦的近缘野生种，具有多小穗、多小花的多穗粒数特性，还具有极強的抗寒、抗旱性，对多种小麦病害表现出高度免疫性，被认为是小麦改良的最佳外源优異基因供体之一。”团队资深首席专家、中国农科院作物科学研究所研究员李立会介绍。



20世纪30年代开始，美国、加拿大等许多国外学者尝试进行“小麦—冰草”远缘杂交，但一直未能成功，此项研究一度被国际上视为不可能完成的工作。



“我当时就想试一试，万一成功了呢。”李立会回忆起30多年前他走上“小麦—冰草”远缘杂交研究之路的经历，最初那几年，他常常要在日头最晒的时候，将冰草的花粉转移到小麦柱头上，以克服物种间的不亲和性，经过不断尝试，终于获得了一批可育杂交种子，而这只是他“行万里路的第一里”。



“循序渐进、勇于创新”，这8个字是李立会的导师、我国著名作物种质资源专家董玉琛院士教导他的，而李立会也一直在用实际行动传承这种精神。