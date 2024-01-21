持續創新賦能新文旅產業發展

中評社北京1月21日電／近年來，在理念認知、政策推動、需求拉動以及科技賦能等全方位力量的推動下，我國文旅產業發展較快。一方面，國家對文旅產業的重視程度不斷提高，文旅部和國家有關部委相繼下發了若干關於促進文化和旅遊消費及產業發展的意見或關聯措施，為文旅行業的發展提供了有力支持。另一方面，隨著人們生活水平的提高和消費觀念的變革，越來越多的人也開始注重文化旅遊的體驗，由此帶來了廣闊的市場需求。



一、新技術、新場景、新模式的持續創新，有效賦能我國新文旅產業發展



特別值得一提的是，近年來，隨著我國數字經濟發展和數字中國建設戰略的推進，以數字技術為代表的新一代科技理念、模式、產品等對文旅行業的不斷支撐與賦能也使得文旅產品的精準度和服務質量有了較大飛躍，給不同類型的消費者帶來了多樣化的體驗價值。



例如，利用短視頻、直播等實現的遠程文旅；利用虛擬現實、增強現實、360度全景影像、全息顯示等技術實現的舞台、展館、景點等的沉浸式體驗；利用移動智能終端、自動化和智能化設備實現的自助全流程跟隨講解、自助游覽路線查閱、自助購票、自助購物、自助餐飲、自助醫療服務等，增強了消費者的文旅獲得感和安全感；利用移動和互動智能設備設施實現了消費者在文旅活動中參與感的提升；利用人工智能、大數據等技術實現的文旅消費數據監測、營銷決策以及資源的精準配置和調度；利用實時動態監測和行動捕捉技術保障消費者的安全性；利用智慧供應鏈布局、智慧物流配送設備設施、無人化設備設施提升了文旅產品和服務的持續供給效率和安全保障等等。



同時，文旅產業與其他產業的跨界融合模式也在很多地方進行了探索。例如，文旅與教育相結合的“文旅＋研學”特色項目；冬季在傳統冰雪旅遊項目基礎上，圍繞“冰雪文旅＋體育賽事”等主題打造的“文體旅”融合模式，進一步釋放冰雪經濟潛能；在某高速公路服務區衛生間打造的自助尿液健康檢測裝置，可實現14項指標即時尿檢，也是把文旅和康養相結合的探索等等。可以看出，近年來，隨著國家和各地區對文旅產業發展的重視，新技術、新場景、新模式的持續創新為文旅行業發展提供了新動能，有效賦能了我國新文旅產業發展。

