訪總統哈桑：“繼續從與中國的合作中受益”

中評社北京1月21日電／據人民日報報導，今年是中國和坦桑尼亞建交60周年。“過去幾十年間，坦中關係不斷發展，友好合作取得豐碩成果。”坦桑尼亞總統哈桑近日在接受記者獨家書面專訪時表示，近年來，坦中政治互信不斷深化，兩國在各層級各領域保持密切交往，合作項目順利推進，坦桑尼亞從共建“一帶一路”等重大倡議中獲益良多。



2022年11月，哈桑總統對中國進行國事訪問，是中國共產黨第二十次全國代表大會後中方接待的首位非洲國家元首。兩國元首宣布將雙方關係提升為全面戰略合作夥伴關係。哈桑在採訪中高度評價坦中友好。她指出，坦中友誼擁有堅實的基礎，當年中國自己還很貧困時，便幫助非洲兄弟修建了坦贊鐵路。“我們對此深懷感激，希望兩國人民繼承和發揚60年來的合作精神，世代珍惜雙方互利互信的友好關係。”



中國是世界上最大的發展中國家，非洲是發展中國家最集中的大陸。2013年習近平主席訪問坦桑尼亞期間，提出中國同非洲國家開展合作需要秉持真實親誠理念，如今這已經成為指導中國同發展中國家團結合作的基本政策理念。“正是在真實親誠對非政策理念和正確義利觀指導下，非中開啟合作新時代。”哈桑表示，10多年來，非中在能源、農業、製造業、基礎設施、環境保護、數字經濟、藍色經濟等各領域開展密切合作，一系列務實合作項目接連落地。中國是非洲最大的貿易夥伴，非中經貿合作不斷走深走實，促進雙方貿易和投資便利化的舉措越來越多。《中非合作2035年願景》指出，至2035年，中非年貿易額預計達到3000億美元。作為非洲發展的重要夥伴，中國為非洲農業綜合發展計劃、非洲基礎設施發展計劃等的落實提供了助力，為非洲國家發展增添了動力。



“共建‘一帶一路’極大造福了我的國家和人民，我們由衷期望這一倡議持續實施，不斷促進非中繁榮發展。”哈桑表示，共建“一帶一路”為激發區域一體化活力、提振經濟增長、促進互聯互通作出貢獻。她指出：“公路、港口、機場、電站、通信網絡等一個又一個重大基礎設施項目從願景變為現實，人員與貨物往來更加便利，人民福祉顯著提升，成為共建‘一帶一路’促進坦桑尼亞發展的有力證明。”



哈桑認為，未來非中務實合作將更加緊密。在2023年8月舉行的中非領導人對話會上，中方發布《支持非洲工業化倡議》《中國助力非洲農業現代化計劃》《中非人才培養合作計劃》三項舉措。“這些務實舉措對包括坦桑尼亞在內的非洲國家至關重要，將為非洲經濟社會發展提供堅實保障。”哈桑說，坦桑尼亞將出台相應政策，保證這三項舉措順利實施，“我們期待繼續從與中國的合作中受益”。

