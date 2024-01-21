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山西累計建成智能化煤礦118座
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2024-01-21 15:24:05
中評社北京1月21日電／據人民網報導，記者從日前舉行的山西省煤礦智能化建設現場交流會上獲悉，截至目前，山西10座國家智能化示範煤礦已全部建成，全省累計建成智能化煤礦118座、智能化采掘工作面1491處。
2024年，山西將由目前的以采掘工作面智能化建設為重點轉向全礦井智能化建設階段，全省新建成智能化煤礦150座。山西把煤礦智能化建設作為深化能源革命綜合改革試點的重大舉措，智能化煤礦“減人、增安、提效”的成效逐漸顯現。
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