中評社北京1月21日電／據光明日報報導，由著名曲藝家孫立生與其學生任健合著、山東大學出版社出版的《中國曲藝的“四梁八柱”》，日前在2024北京圖書訂貨會上舉行了盛大的新書發布會。由此，我想到了著名曲藝家孫立生的一段話。



十多年前，孫立生在任山東省曲藝家協會主席，但他更為人熟知的身份是著名的曲藝作家，其創作的曲藝作品被全國範圍內的曲藝名家表演，他在曲藝理論方面更是著作等身。當年孫立生的女兒結婚，孫立生對她說，“領了證不是家，過一輩子才是家。”孫立生也將自己獲得過的證書榮譽當作浮雲，在藝無止境的路上，他說他要和曲藝過一輩子，“曲藝要給人愉悅，更要給人以希望，要永遠與觀眾在一起。”



如果從1972年末孫立生入伍成為一名文藝兵算起，今年是孫立生從藝52周年。孫立生與其學生任健合著的這本《中國曲藝的“四梁八柱”》是孫立生的第幾本曲藝理論書籍，我已經記不清了，但他要和曲藝過一輩子的追求，我卻是近距離見證了其中的整整二十年。2016年，受山東省文聯委托，我為第七屆泰山文藝獎·突出貢獻獎獲得者孫立生撰寫評傳，更深入瞭解了他數十年的從藝生涯。從早期的曲藝演員，到十年的曲藝編輯生涯，再到曲協負責人，孫立生最為認可自己曲藝作者和理論者身份，這本《中國曲藝的“四梁八柱”》的內容，也比較鮮明地體現了這一點。



《中國曲藝的“四梁八柱”》以師生問答的形式，從四個方面探索了中華民族曲藝藝術的規律、特徵：一是“四梁八柱”論，闡釋了作者對中國曲藝傳統的理解、判斷和認識；二是基本素養說，以曲藝藝諺為題，闡釋了曲藝發展所需要的基本素養；三是曲藝人物談，曲藝藝術需要積微之功，“沒有二十年，出不來一個好演員”，通過介紹優秀的曲藝人來闡釋曲藝美學觀；四是立生作品擇，精選了孫立生的部分優秀文章和作品進行展示學習。



《中國曲藝的“四梁八柱”》呈現了深刻的曲藝理論、豐富的實踐經驗，尤其是其中的理論總結，對於當下的中國曲藝而言彌足珍貴。“我看了之後感觸頗深，受益匪淺，該書系統總結了曲藝藝術的基本規律，令人感受到了中國曲藝的博大精深。”著名相聲表演藝術家石富寬老師說道，“我建議我們的曲藝從業者都認真讀一讀這本書，相信一定會收穫滿滿。”曲藝名家、90歲高齡的趙連甲先生按捺不住內心的喜悅，專門寫了一封信祝賀《中國曲藝的“四梁八柱”》的出版發行。