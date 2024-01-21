天津：老字號探索“年輕態”

中評社北京1月21日電／計算機專業畢業的天津小夥楊明，是百年老字號——祥禾餑餑鋪的第四代傳承人。祥禾餑餑鋪創立於1912年。



“現在中式糕點一斤只能賣十幾塊錢。”楊明告訴記者，父親楊鴻年多年來守著門店，生意卻十分慘淡，2015年，他接手門店後把餑餑鋪開到了互聯網上。店鋪主打“好吃的非遺”概念，相繼推出銀杏葉、花朵、柿子、如意等形狀的新品，頗具“國潮風”。2023年，祥禾餑餑鋪的銷售額突破了3億元，其中70%的銷量來自線上。如今，祥禾餑餑鋪的500多名員工，平均年齡不到30歲，百年老字號實現了“年輕態”轉型。



去年9月，老字號品牌鬱美淨在電商平台上3天漲粉超百萬，十幾個貨品賣到脫銷。



前不久，商務部公布了中華老字號復核結果，天津坐擁62家中華老字號，位居全國第五。近期，天津市為重振老字號，出台了《天津市振興工業老字號老品牌實施方案（2023—2027年）》，方案明確到2027年，天津市將培育壯大一批體制機制靈活、創新能力突出、產品服務優質、文化底蘊深厚、品牌信譽度高、市場競爭力強的工業老字號老品牌企業。



天津市社科院輿情研究所副研究員董向慧近些年一直關注天津老字號。他介紹：“2022年至今，不少老字號借助電商直播東風躍升為‘潮國貨’。據統計，2022年1128家中華老字號中有近350家投身各大平台直播，進行了逾5萬場次直播，成交額超35億元。”



讓楊明印象深刻的是2015年的一天，母親匆忙打來電話：“什麼是反式脂肪酸？你趕緊幫我查查。”原來，一位帶著孩子來買點心的顧客詢問點心裡有沒有反式脂肪酸，老人不懂，趕緊來問。



在提升品質的同時，楊明開始對產品進行減糖、減油等更加符合科學飲食觀念的改良。楊明對祥禾餑餑鋪轉型的定位是“品牌做舊，產品創新”。他告訴記者：“祥禾餑餑鋪酥皮點心的酥皮有18層，這項傳統手藝必須由師傅手工完成，這種傳承我們不會丟。”

