股票發行註冊制走深走實

中評社北京1月21日電／據人民網報導，股票發行註冊制（以下簡稱“註冊制”）改革給資本市場結構、生態、透明度等方面帶來了全方位、深層次變化，在資本市場改革發展史上具有重要意義。



全面實行註冊制落地9個多月以來，相關制度安排運轉總體平穩有序。在1月19日中國證監會召開的新聞發布會上，證監會綜合業務司主要負責人周小舟表示，註冊制改革是一場從底層邏輯到思想理念、行為方式的深刻變革，涉及資本市場入口與出口、一二級市場、投融資、立法與執法等各領域全鏈條。目前，註冊制主要制度安排已基本定型，資本市場基礎制度實現系統性重塑，市場對法治的敬畏之心更強了，市場生態不斷淨化，中小投資者合法權益更加受到保護，監管部門自身的透明度更高、各種約束更強了。



統籌推進一攬子關鍵制度創新



資本市場的市場屬性極強，規範要求極高，實行註冊制必須堅持依法治市，全面加強制度建設。



周小舟介紹說，註冊制改革以“建制度”為主線，統籌推進一攬子關鍵制度創新。



在法治建設方面，近年來，新證券法、刑法修正案（十一）以及《中共中央辦公廳國務院辦公廳關於依法從嚴打擊證券違法活動的意見》等發布實施，資本市場法律制度體系的“四梁八柱”基本建成，大幅提高了欺詐發行、信息披露違法追責力度，從根本上扭轉了資本市場違法成本長期過低的局面。



在定價制度方面，我國新股發行長期處於“賣方市場”，合理定價始終是個難題。註冊制改革以來，證監會注意平衡各方訴求，著力構建市場參與者充分博弈的新股發行定價機制。主要包括：不對新股發行價格設行政性限制，健全以機構投資者為主體的詢價定價配售機制，引入差異化跟投制度，加強對報價行為的監管。

