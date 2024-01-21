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阿富汗一架客機墜毀
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2024-01-21 15:23:23
中評社北京1月21日電／據新華社報導，阿富汗黎明電視台21日援引阿北部巴達赫尚省文化和信息部門負責人扎比烏拉·阿米裡的話說，一架客機當天在巴達赫尚省墜毀。
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