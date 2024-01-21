網評：返鄉何來惡意？權力豈可濫用

中評社北京1月21日電／來源：央視網 作者：原野



春節回家，是中國人骨子裡的鄉愁，所謂“有錢沒錢回家過年”。



這兩年，因為疫情原因，不少人雖惦念家人，想念親朋，思念故鄉，但由於防疫要求，仍然舍小家為大家，響應政府號召，就地過年，充分彰顯了中國人的家國情懷、集體精神、大局意識。



當前，隨著疫情防控的常態化，國內大部分地方都屬於低風險地區，完全有條件讓群眾過一個團圓節。關於春節返鄉，國家相關部委亦有明確規定，要因地制宜、分類指導、分區實施，不搞層層加碼。



可總有一些地區片面理解國家政策，無視科學防疫要求，熱衷於“一刀切”，人為地給群眾返鄉設卡子、出難題。本來可正常回家的，以各種理由“勸返”；沒有任何健康風險的，非要集中隔離。



譬如，近日一段關於河南省周口市鄲城縣縣長董鴻的視頻就引發熱議。這位縣長公開在大會上說：“你只要返回，先隔離再拘留。”針對此事，董鴻回應：視頻經過剪輯，不真實，剪輯掉了“不聽勸阻，惡意返鄉”等內容。結果，所謂“惡意返鄉”又釀成了一波新輿情。



輿論疑惑：何為惡意返鄉？標準是什麼？誰來判定？先隔離後拘留的法律依據在哪裡？



大家當然理解基層防疫會遇到各種困難和壓力，有時候確實需要當機立斷，雷厲風行，快刀斬亂麻。但無論何時，我們都應該守住一條底線：符合法理人情。尤其是掌握公權者更應該知法懂法守法，爭當法治建設的楷模。

