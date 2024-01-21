網評：防疫中執法者當懷戒慎之心

中評社北京1月21日電／來源：央視網 作者：克鮮



近日，陝西咸陽彬州的李某某因為在村民的通知群裡，提醒了一句：“打完疫苗不能直接做核酸，否則就是陽性，核酸後打疫苗不影響，切記切記！！！”結果，彬州警方將此定性為涉疫謠言案，認定李某某的言論嚴重影響了疫苗接種工作，並依據《治安管理處罰法》，對李某某作出了罰款500元的處罰決定，還在官方微博上曬出了李某某手拿“畫押”過的認錯書的照片。



在輿論的壓力之下，彬州警方撤銷此前涉疫謠言案處罰決定，“已向當事人賠禮道歉，退還罰款，並對相關責任人啟動問責程序”。



其實，之前多地疾控部門已反復提示，接種新冠疫苗後，需要在48小時之後再進行核酸檢測，李某某在群裡的提醒根本沒有說錯什麼，更談不上謠言。



但令人遺憾的是，當地警方認定謠言時，不是以事實、科學作為依據，而是憑著某種“直覺”，覺得不那麼“正能量”，就輕易定為“謠言”，繼而做出嚴苛處罰。



執法者應明白，在做出關乎公民個人尊嚴、法律公正性的行政處罰時，理當對所謂傳言的真實性、當事人傳播時的主觀動機、客觀社會危害性等做出全面調查後再“興師問罪”。我們需要打擊的是有社會危害性的謠言，而不是不讓人說話。



網絡不是法外之地，但是動用警權，特別是開展刑事調查打擊謠言的同時，也要對公民正常發言，乃至有爭議的表達，留下空間，精準區別表達不嚴謹和蓄意造謠、情緒過激和惡意侮辱。



行使公權者當有敬畏之心：敬畏法律，敬畏民心，戒慎恐懼，謙卑自牧。對於有爭議的表達，對刺耳的批評，公權機關不能第一反應就是“罰不罰”“抓不抓”，而應是：這個話“對不對”？老百姓的怨氣打哪裡來？“糙話”背後有沒有不糙的道理？



尤其在防控疫情的特殊期間，執法需要雷厲風行、果斷處置，但也要防止反應過度，把民間正常的意見反饋、爭議乃至科普當成謠言、尋釁滋事來處罰。

