真正把“指尖上的負擔”減下去

中評社北京1月21日電／據經濟日報報導，數字化時代，一些“指尖上的事務”給基層增添了不必要的負擔，不少基層幹部感觸頗深。有鑒於此，近日中央網絡安全和信息化委員會印發《關於防治“指尖上的形式主義”的若干意見》，要求加強對政務移動互聯網應用程序、政務公眾賬號和工作群組的標準化規範化管理，為基層減負。



近年來，各行各業都在加快數字化步伐，數字化對社會、經濟、文化等方面產生了深刻影響。數字化的目的是為了更好地管理和利用信息，提高信息的效率和價值，具有便捷性、高效率、智能化等優點。因此，數字化手段也在政務領域大量應用。通過信息技術的賦能，一體化政務服務和監管效能大幅提升，“一網通辦”“最多跑一次”等創新實踐不斷湧現，簡化了辦事的流程，提升了企業和群眾的獲得感。但在少數地區也產生了“指尖上的形式主義”，加重了基層的負擔。防治“指尖上的形式主義”迫切且必要，必須持續發力、久久為功。



一是規範有序。2022年國務院印發《關於加強數字政府建設的指導意見》，對數字政府建設提出了更高要求。數字化是個新生事物，少數地方在推進數字化過程中如果認識不到位，容易產生使用和賦能不當的情況，甚至導致形式主義、官僚主義在數字化背景下變異翻新。其中，就包括開設功能重復的公眾號、小程序和工作群等。因此，各地要切實加強管理，只保留必要的公眾號、小程序和工作群，加強數字化應用集中清理規範，切實發揮好數字政務正向減負作用。



二是注重實效。推進數字政務建設的目標之一，是要通過數字化改革，實現數據共享、協同辦公、高效運轉。因此，設立公眾號、小程序和工作群，要注重頂層設計和基層探索有機結合。一方面，政務應用程序設計應注重功能聚合，防止多頭建群和工作空轉。另一方面，要限制強制功能，除安保、應急等特殊規定外，政務應用程序不應設置不合理的考核方法和指標，比如將打卡簽到、積分排名、在線時長等作為考核幹部的標尺。



三是優化設計。政務應用程序建設部署應充分利用政務雲的網絡、計算、存儲和安全防護等軟硬件資源，不斷優化界面設計，突出使用的便捷集約，依托“一站式”綜合平台設計開發，統一辦事入口、統一身份認證、統一服務事項。對於功能相近、重復的政務應用程序要進行整合遷移，防止同質化，減少幹部群眾的無謂勞動。



數字化時代，借助信息技術提升基層治理效能是大勢所趨，數字化在改變人們生活和工作方式的同時，也帶來了更多機遇和挑戰。在實際工作中，各地要不折不扣落實好中央要求，防治“指尖上的形式主義”，提高駕馭技術的能力，讓基層黨員幹部有更多時間和精力輕裝上陣、幹事創業，唯有如此，才能讓數字化更好服務於基層治理。