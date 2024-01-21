全網找平替，這屆年輕人真被拿捏了

中評社北京1月21日電／據鳳凰網報導，如何讓看似什麼都不在乎的年輕人一秒破防？



只需要一句話——“你這東西買貴了”。



忍耐閾值奇高的年輕人，在家頂得住被爸媽催婚、上班受得了職場PUA，唯獨對“溢價”二字深惡痛絕。畢竟，“賺得少”可以安慰自己，這不過是一時的苟且和對現實的短暫妥協，要是再加上“花得多”，就多少有點扎心了。



如果你經常混跡於短視頻平台，或許也刷到過找平替的家居好物推薦，內容是教人們用不同的關鍵詞搜索商品，以更低的價格購買同樣功能的物品。



比如常見的食品收納盒，如果改搜“農場豬仔食槽”，你不但能獲得一個功能相近，甚至更加結實的平替產品，還能在半夜起床偷吃零食時，用“農場豬仔”四個字拷問自己的良心。



就像是解鎖了餐廳的隱藏菜單一樣，這種“平替購物法”最重要的一點，是給我們提供了一種全然不同的“解題思路”。（圖／社交軟件截圖）



就像是解鎖了餐廳的隱藏菜單一樣，這種“平替購物法”最重要的一點，是給我們提供了一種全然不同的“解題思路”。（圖／社交軟件截圖）



在社交網站，也經常有人分享最新發現的平替詞。為了查找方便，一位名叫Ke Fang的年輕人甚至利用AI模型，製作了一個搜索引擎pingti.xyz，只要在網站上輸入相應的商品名，AI就能幫你檢索到相應的平替詞。



在這個主打極簡風的網站上，我們可以看到不少令人拍案叫絕的平替案例：