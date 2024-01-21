31省份去年居民人均可支配收入公布

中評社北京1月21日電／據澎湃新聞報導，國家統計局近日公布了31個省區市2023年居民人均可支配收入情況。上海、北京領先，且雙雙突破8萬元；上海、北京、浙江、江蘇、天津、廣東、福建、山東8個省份超過全國水平。



國家統計局數據顯示，2023年全年全國居民人均可支配收入39218元，比上年名義增長6.3%，扣除價格因素實際增長6.1%。



31省份2023年居民人均可支配收入方面，上海（84834元）、北京（81752元）分列前兩位，且首次突破8萬元；隨後是浙江（63830元）；江蘇（52674元）、天津（51271元）分列第四、第五，也是首次突破5萬元；廣東（49327元）、福建（45426元）位於4萬元檔。



14個省份2023年居民人均可支配收入位於3萬元檔位，分別是山東（39890元）、內蒙古（38130元）、遼寧（37992元）、重慶（37595元）、湖南（35895元）、湖北（35146元）、安徽（34893元）、江西（34242元）、海南（33192元）、河北（32903元）、四川（32514元）、陝西（32128元）、寧夏（31604元）、山西（30924元）。其中，寧夏、山西是首次邁入3萬元門檻。



另外還有10個省份居民人均可支配收入在2萬元檔位，分別是河南（29933元）、吉林（29797元）、黑龍江（29694元）、廣西（29514元）、西藏（28983元）、新疆（28947元）、青海（28587元）、雲南（28421元）、貴州（27098元）、甘肅（25011元）。



與全國水平相比，上海、北京、浙江、江蘇、天津、廣東、福建、山東8個省份居民人均可支配收入跑贏全國。6個經濟大省中，除河南、四川外，其餘4個經濟大省人均可支配收入超過全國。



個人可支配收入被認為是消費開支的最重要的決定性因素。常被用來衡量一國生活水平的變化情況。一般來說，人均可支配收入越高，生活水平就越高。