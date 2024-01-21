買爆龍元素商品的不止“龍的傳人”

中評社北京1月21日電／據羊城晚報報導，距離農曆龍年還有大半個月，義烏的龍元素小商品訂單已經排到了3月份。



呆萌可愛的小龍玩偶、招財納福的龍年對聯、精致獨特的龍年貼紙……在義烏國際商貿城的喜慶用品區域和玩具區，龍元素已然隨處可見。



龍，除了是生肖之外，還帶有天然的文化符號意義，這個從上古時期開始就富有神秘色彩的意象對大眾而言充滿了吉祥意味。甲辰龍年，從紀念鈔、生肖幣、“龍茅”到以“龍”做文章的各色商品，商家們無不努力挖掘著龍的各種“形態”，“生肖經濟”熱度比往年更盛。



訂單激增



“含龍元素的福字、掛件，賣得最好。”在義烏從事年貨生意的李炳長說，從2023年11月開始，生肖龍的商品熱度就不斷攀升，“我做年貨生意20年了，今年行情是比較好的。”



李炳長表示，龍是中國傳統圖騰形象，又逢過年要討個好彩頭，很多人早早來訂購龍元素年味裝飾品。除了國內各省份之外，越南、新加坡、馬來西亞等華人較多的國家和地區訂單需求量也很大，“這個月差不多訂出去幾萬件，5萬元、10萬元的單子比較多，一次買了幾十萬元的也有。”



在中國文化中，龍是一種高貴的生物，具有不可侵犯的尊嚴，更多象徵著權力、尊貴和吉祥。相比其他生肖，國人熟悉而又神秘的龍自然就在十二生肖中“脫穎而出”，成為尤受熱捧的生肖意象。



“其他生肖產品都沒有龍生肖賣得火。”記者隨機詢問了廣州市天河區幾家零售店，得到的回答大致相同。

