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深圳街頭彈琴的工人大叔受邀看春晚
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2024-01-21 16:08:34
中評社北京1月21日電／據央視新聞報導，近日，廣東深圳，58歲的建築工人易群林收到“春晚等著你”的邀請函。2023年，他因在街頭彈奏鋼琴的視頻走紅。如今，受邀前往春晚現場，他激動得雙手都有些顫抖：“我一個老農民，做夢都沒夢見這麼高光的時刻！”“希望大家都能堅持自己的夢想。”
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