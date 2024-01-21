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俄羅斯堪太平洋海域發生5.4級地震
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2024-01-21 16:15:31
中評社北京1月21日電／據央視新聞報導，俄羅斯科學院“統一地球物理局”聯邦研究中心堪察加分部當地時間1月21日表示，當天堪察加半島東海岸太平洋海域發生里氏5.4級地震，震源位於堪察加彼得羅巴甫洛夫斯克（俄堪察加邊疆區首府）以東127公里，海底以下40公里處。
堪察加彼得羅巴甫洛夫斯克部分地區居民體感震級為3級左右，暫無人員傷亡和設施損壞信息，未發布海嘯預警。（
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