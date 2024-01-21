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印度民航：阿富汗山區墜毀的客機非印度客機
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2024-01-21 16:15:50
中評社北京1月21日電／據央視新聞報導，當地時間21日，印度民航總局（DGCA）高級官員表示，此前在阿富汗山區墜毀的飛機不是印度飛機。
阿富汗黎明電視台21日援引阿北部巴達赫尚省文化和信息部門負責人扎比烏拉·阿米裡的話說，一架客機在巴達赫尚省墜毀。目前尚不清楚人員傷亡情況。當地媒體曾報導稱墜毀客機屬於印度公司。
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