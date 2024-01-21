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俄羅斯航空署：初步統計阿富汗失事飛機人數
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2024-01-21 16:16:05
中評社北京1月21日電／據央視新聞報導，俄羅斯航空署當地時間1月21日稱，在阿富汗失事的飛機執飛的是加亞（印度）－塔什干（烏茲別克斯坦）－茹科夫斯基（俄羅斯）的包機任務。初步統計機上共有6人，為4名機組人員和2名乘客。
阿富汗黎明電視台21日援引阿北部巴達赫尚省文化和信息部門負責人扎比烏拉·阿米裡的話說，一架客機當天在巴達赫尚省墜毀。目前尚不清楚人員傷亡情況。
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