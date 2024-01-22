堅定不移走中國特色金融發展之路，推動中國金融高質量發展是新時代做好金融工作的總要求，要把握金融高質量發展的重點和關鍵，加快建設金融強國。 中評社北京1月22日電／習近平總書記在省部級主要領導幹部推動金融高質量發展專題研討班開班式上發表重要講話強調，中國特色金融發展之路既遵循現代金融發展的客觀規律，更具有適合中國國情的鮮明特色，與西方金融模式有本質區別。我們要堅定自信，在實踐中繼續探索完善，使這條路越走越寬廣。習近平總書記從黨和國家事業發展全局戰略高度，深刻闡述了推動中國金融高質量發展的一系列重大理論和實踐問題，立足高遠、視野宏闊、思想深邃、內涵豐富，對於全黨正確認識中國金融發展面臨的形勢任務，深化對金融工作本質規律和發展道路的認識具有重要意義，為我們堅定不移走好中國特色金融發展之路提供了重要遵循。



光明日報發表中國宏觀經濟研究院決策咨詢部副主任黃衛挺文章認為，堅定不移走中國特色金融發展之路，推動中國金融高質量發展是新時代做好金融工作的總要求。要深刻把握金融服務實體經濟這個根本宗旨，突出高質量發展這個新時代的硬道理，堅持經濟和金融一盤棋思想，從經濟和金融的互動關係中把握金融高質量發展的重點和關鍵，加快建設金融強國。



文章提出，著力打造關鍵核心金融要素。立足“兩個大局”，從國家戰略層面打造強大的貨幣、強大的中央銀行、強大的金融機構、強大的國際金融中心、強大的金融監管、強大的金融人才隊伍，這是推動中國金融高質量發展、實現由大變強的必由之路。強大的貨幣是國家實力的集中體現，要穩慎扎實推進人民幣國際化，推動人民幣從貿易結算功能加快向投資儲備功能拓展。強大的中央銀行和金融監管是提升金融治理效能、維護金融穩定、加強國際宏觀政策對話協調的關鍵所在，要加快現代中央銀行制度建設，全面加強金融監管，著力推進金融治理現代化。強大的金融機構和國際金融中心是市場化金融業務的承載主體和平台，發揮著融通資金、配置資源、分散風險等功能，要著力打造具有國際一流競爭力的金融機構和國際金融中心，提升中國在國際金融領域的影響力和定價權。強大的金融人才隊伍是金融高質量發展的要素保障，要加快培育高端金融專業人才，鍛造忠誠乾淨擔當的高素質專業化金融幹部隊伍。



關鍵核心金融要素的形成有賴於金融體系的深度和厚度，這要求加快構建中國特色現代金融體系，建立健全科學穩健的金融調控體系、結構合理的金融市場體系、分工協作的金融機構體系、完備有效的金融監管體系、多樣化專業性的金融產品和服務體系、自主可控安全高效的金融基礎設施體系。深化金融供給側結構性改革和擴大金融高水平雙向開放，是釋放金融發展內生動力的關鍵著力點。按照機構性質和定位推動金融機構改革發展，使各類金融機構在規模、結構、區域布局上更加合理。深化金融市場改革，扎實推動建設中國特色現代資本市場政策框架落地實施。以制度型開放為重點推進金融高水平對外開放，提升跨境投融資便利化水平。

