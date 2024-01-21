香港天文台：周二市區氣溫降至7至10度

中評社香港1月21日電／受東北季候風影響，廣東沿岸地區顯著轉涼，正午時分香港多處地區的氣溫，較昨日低5度左右，預料未來一兩日氣溫會進一步下降，風勢頗大及有幾陣雨，星期二、三天氣嚴寒。



據香港天文台的本港9天天氣預報，星期二的市區最低氣溫由8至10度，下調至7至10度。天文台說新界會再低兩三度，而分區天氣預報就顯示，北區打鼓嶺星期二清晨氣溫低見2度。預料本周後期天氣仍然相當清涼。