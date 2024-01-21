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印尼勒沃托比火山噴發
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2024-01-21 16:24:06
印尼勒沃托比火山（圖片來源：央視新聞）
中評社北京1月21日電／據央視新聞報導，據印尼火山和地質災害研究機構（PVMBG）消息，當地時間1月21日12時49分，印尼勒沃托比火山噴發，火山灰柱最高處距火山口達700米，噴發持續時間為36秒。
（來源：中央廣播電視總台央視新聞）
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