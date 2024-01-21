餘杭：打造杭城重要新中心　滿帆快進正當時

中評社北京1月21日電／浙江省杭州市餘杭區，位於杭嘉湖平原和京杭大運河的南端，地處長江三角洲的圓心地，是G60科創大走廊、合杭創新帶、寧杭生態經濟帶的戰略交匯點。



作為中華文明聖地和創新活力之區，“文明”二字始終貫穿在餘杭的歷史文脈之中，深入骨髓，生生不息。2023年，餘杭圓滿實現“良渚論壇”籌辦、亞運火種采集，再次吸引全球目光。



當良渚的文明曙光穿越時空、閃耀全球，餘杭也迎來了高質量發展的“黃金期”。從杭州城區邊緣的一個“縣城”，到如今全力建設“杭州城市重要新中心”，一路來，餘杭不斷進階，邁上新征程。



從二次攀峰到衝刺“雙千億”



全年地區生產總值有望實現全省第一；完成財政總收入801.57億元、增長19.37%，總量保持全市第一；實現一般公共預算收入416.68億元、增長18.06%，總量重回全省第一……翻開《2024年餘杭區政府工作報告》，一項項“第一”細數著2023年的餘杭實績。



2023年是餘杭區經濟發展二次攀峰的一年，在全力建設“杭州城市重要新中心”的過程中，餘杭區打了一場漂亮的經濟“翻身仗”。而這過程中，作為爭創發展新優勢的重要引擎，數字經濟功不可沒。



作為浙江數字經濟強區，2023年，餘杭區聚焦強產業、擴投資，大力實施數字經濟創新提質“一號發展工程”，數字經濟核心產業增加值有望實現全省第一。



在餘杭，賦能數字經濟的動能源源不斷。依托之江、良渚、湖畔、天目山四大省實驗室，以及浙大超重力大科學裝置、北航中法航空學院和眾多高新技術企業、省級科技型中小企業等高能級科創載體，圍繞人工智能基礎理論、算法模型、數據標準、應用技術等重要環節，突破關鍵技術，為產業發展提供原動力。

