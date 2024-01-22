中評社北京1月22日電／中央經濟工作會議提出，要加快培育外貿新動能，鞏固外貿外資基本盤。新形勢下，加快培育外貿新動能對於推動外貿高質量發展、擴大高水平對外開放以及鞏固和增強經濟回升向好態勢，都具有重大意義。



經濟日報發表中國宏觀經濟研究院對外經濟研究所研究員金瑞庭文章認為，面向未來，需深刻認識培育外貿新動能的重要作用，多措並舉、突出重點、把握關鍵，全面激發外貿發展新活力。



其一，有利於推動外貿高質量發展。黨的十八大以來，中國加大力度推動互聯網、物聯網、大數據、人工智能、區塊鏈與貿易有機融合，不斷提高貿易數字化、綠色化水平，積極培育新動能。推動出口由貨物為主向貨物、服務、技術等相結合轉變，知識密集型服務、數字文化服務進出口正在成為新的增長亮點；推動競爭優勢由價格優勢為主向以技術、品牌、質量、服務為核心的綜合競爭優勢轉變，中國電動載人汽車、鋰離子蓄電池、太陽能電池“新三樣”產業轉型升級成效明顯，其呈現的良好發展態勢是中國製造業產品、技術、質量等多方面優勢的綜合體現；推動增長動力由要素驅動為主向創新驅動轉變，高新技術產品在中國貿易中的地位越來越重要。



其二，有利於擴大高水平對外開放。加快培育外貿新動能，一方面，有助於拓展對外開放空間，更好發揮對外開放作用，為高質量發展塑造新動能新優勢。另一方面，有助於不斷豐富對外開放的內涵。培育新動能必然要求我們以自由貿易試驗區、自由貿易港為載體，以穩步擴大制度型開放為抓手，推動跨境電商、市場採購貿易、海外倉等新業態新模式健康發展，以此提升外貿運行效率，激發經濟發展活力。



其三，有利於鞏固和增強經濟回升向好態勢。對外貿易是中國開放型經濟的重要組成部分，是暢通國內國際雙循環的關鍵樞紐。在激烈的國際競爭中，加快培育外貿新動能，推動外貿高質量發展，能夠更好發揮外貿在穩就業、穩增長等方面的重要作用，對於實現中國從貿易大國向貿易強國轉變具有重大意義，也有利於推動中國以對外開放的主動贏得經濟發展和國際競爭的主動。



文章指出，加快培育外貿新動能，鞏固外貿外資基本盤，需在以下幾個方面切實發力。



一是穩步擴大“新三樣”出口。以“新三樣”為代表的高技術、高附加值、引領綠色轉型的產品正在成為中國出口新的增長點，充分體現出口質量和效益的提升。未來，“新三樣”出口仍有較大增長空間，需充分發揮中國技術、人才、市場等方面優勢，抓住能源革命、綠色革命和數字革命所帶來的發展機遇，用好中國綜合優勢，帶動新產品、新業態、新產業發展；引導“新三樣”行業有序發展，避免陷入單純價格競爭，支持相關行業企業以提升產業競爭力和國際市場份額為目標，強化中國全產業鏈優勢，進一步鞏固海外市場；支持相關企業不斷拓展市場，降低對單一市場的依賴，重視與發展中國家、新興經濟體以及共建“一帶一路”國家開展合作，降低外部風險。

