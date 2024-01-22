中評社北京1月22日電／近來，東北冰雪旅遊持續升溫，在“禮尚往來”中，產自黑龍江撫遠的蔓越莓引發不小的關注，不少網友直呼更新了他們對當地土特產的認知。據媒體報導，自2014年蔓越莓產業引進以來，黑龍江撫遠已建成中國最大的蔓越莓種植基地。撫遠蔓越莓產業的快速壯大，正是近年來各地深耕鄉村特色產業、積極探索產業興農新路徑的生動縮影。



光明日報發表北京市習近平新時代中國特色社會主義思想研究中心特約研究員、中國農業大學馬克思主義學院副教授史志樂文章表示，日前召開的中央農村工作會議強調，堅持產業興農、質量興農、綠色興農，精準務實培育鄉村產業，完善聯農帶農機制，實施農民增收促進行動。發展鄉村特色產業是推動鄉村振興、促進農民致富、建設農業強國的重要抓手。鄉村特色產業依托鄉村特有的資源禀賦，包括特色種植、特色養殖、特色食品、特色手工藝等多種產業，既彰顯地域的個性化特點，又滿足市場的多樣化需求，為全面推進鄉村振興、實現鄉村高質量發展提供了有力支撐。



文章提出，立足比較優勢，因地制宜找准特色產業。習近平總書記指出，鄉村振興要靠產業，產業發展要有特色，要走出一條人無我有、科學發展、符合自身實際的道路。中國鄉村蘊含著豐富的自然和人文資源，發展鄉村特色產業須首先從地方實際情況出發。充分瞭解和認識自身的禀賦特徵和發展優勢，遵循因地制宜的原則，在宜糧則糧、宜經則經、宜牧則牧、宜漁則漁、宜林則林的基礎上，著力培育打造人無我有的特色、人有我優的優勢、人優我精的品質，避免產業雷同化、產品同質化，讓土特產真正成為金招牌。



延長農業產業鏈，促進農民持續增收致富。讓農民獲益是發展鄉村特色產業的出發點和落腳點。黨的二十大報告提出，發展鄉村特色產業，拓寬農民增收致富渠道。針對過去農業產業鏈條短、產品附加值不高、農戶持續增收機制保障不足等問題，延鏈、補鏈、壯鏈、強鏈正成為當前發展鄉村特色產業的主要方向。農業農村部數據顯示，2022年中國農產品加工業產值與農業總產值比值達到2.52：1，2023年新建50個國家現代農業產業園、40個優勢特色產業集群、200個農業產業強鎮和100個農業現代化示範區，產村融合、產鎮融合等方面不斷取得新成效。

