人工智能為傳統電腦添動能

中評社北京1月22日電／科技巨頭微軟公司近日宣布將為Windows 11個人電腦推出Copilot鍵，用戶將一鍵喚出AI(人工智能)助手。與此同時，英偉達、英特爾等芯片公司競相發布系列面向AI PC(個人電腦)的新品，聯想集團也新推出了超過10款AI PC產品……ChatGPT在2023年引發全球AI大模型競賽新浪潮，而在2024年，AI PC有望成為新的現象級產品。



AI加速進入人們的日常生活，和個人電腦的融合會帶來哪些改變呢？以微軟公司引入的Copilot鍵為例，可以設想一下這樣的場景：只需在電腦鍵盤上輕輕一按，就能調喚出類似ChatGPT的聊天機器人功能，不僅能回答問題，還能幫助你創建圖像、寫電子郵件和總結文本。這是近30年來Windows個人電腦鍵盤布局的首次重大改變，微軟公司執行副總裁兼首席營銷官尤瑟夫•梅迪(Yusuf Mehdi)表示，Copilot鍵的引入標誌著Windows旅程中的另一個變革時刻，它將成為PC端進入AI世界的入口。



科技巨頭紛紛加快布局個人電腦AI升級的新賽道。此前英特爾宣布啟動業內首個“AI PC加速計劃”，計劃在2025年前將AI性能引入超過1億台PC設備；英偉達宣布將與宏碁、華碩、聯想、惠普等廠商推出多款搭載其AI芯片的個人電腦；微軟則將2024年視為“AI個人電腦之年”，致力於從系統、芯片到硬件將人工智能無縫融入Windows系統。PC產業融合AI的發展已是大勢所趨。



PC行業在2023年陷入低谷，AI加持或將拉高這一行業的增長曲線。市場研究機構Gartner的數據顯示，全球PC製造商在2023年三季度出貨量同比下降9%，已連續8個季度下滑。而據市場研究公司Canalys預測，伴隨新的AI PC的出現，2024年PC市場或將恢復8%的增長，AI PC的占比也將達到2024年PC出貨量的近五分之一。從長期來看，預計到2027年，占比將迅速增長到60%以上。



AI融入PC的技術成熟度目前已基本具備。比如，生成式AI的功能逐漸落地，支持更個性化的服務和更智能化的體驗，AI芯片能夠支持在PC端使用複雜的AI應用。但目前的AI PC產品僅是雛形，AI功能較為簡單，離真正的深度嵌入AI、精準滿足個性化需求的AI助手還相距甚遠。如何不斷降低成本推動新產品普及，如何攜手產業鏈供應鏈上下游共同開發AI生態等，都是需要進一步解決的關鍵問題。至於未來融合AI的PC會在多大程度上帶來智能體驗、用戶接受度如何仍有待市場檢驗。



來源：經濟日報 作者：孫亞軍



