金融監管要橫向到邊縱向到底

中評社北京1月21日電／全面加強金融監管是推動金融高質量發展的重要保障。中央金融工作會議提出，依法將所有金融活動全部納入監管，全面強化機構監管、行為監管、功能監管、穿透式監管、持續監管，消除監管空白和盲區。在省部級主要領導幹部推動金融高質量發展專題研討班開班式上，習近平總書記就金融監管工作再次提出要求，強調金融監管要“長牙帶刺”、有棱有角，實現金融監管橫向到邊、縱向到底。



當前，我國金融發展進入戰略機遇和風險挑戰並存的時期，各類金融風險進一步交織，監管難度加大。首先是金融機構自身存在的主要風險，比如信用風險、操作風險、聲譽風險，相互之間容易加速轉化。其次是金融系統之外的風險，包括實體經濟的風險，比如房地產等行業調整的風險，向金融系統傳導的路徑也在增加。隨著人工智能、大數據技術的加速演進，金融領域的新產品、新場景和新業態不斷湧現，金融行業的邊界日益模糊，要將所有金融活動納入監管，面臨不小的挑戰。



“長牙帶刺”、有棱有角，就是要嚴厲打擊金融犯罪，堅決懲治金融腐敗。對重大違法行為加大處罰力度，切實起到震懾作用。保持對非法吸收公眾存款、集資詐騙、傳銷活動等涉眾型金融犯罪的高壓態勢；持續加大對涉偽私募、偽金交所、養老、私募基金、虛擬貨幣等領域非法集資犯罪懲治力度；依法加大對金融機構實際控制人、大股東以及內部人員非法套取金融機構資金犯罪的懲治力度等。



橫向到邊、縱向到底，就是要努力消除監管空白區，實現金融監管無死角、全覆蓋。一是管合法更要管非法，始終堅持金融特許經營、持牌經營原則；二是管行業必須管風險，嚴密防範一般商事行為異化為非法金融活動、衍生出金融風險；三是要建立和完善全面監管的協調機制和兜底機制。



金融監管是系統工程，金融管理部門和宏觀調控部門、行業主管部門、司法機關、紀檢監察機關等都有相應職責，要加強監管協同，健全權責一致的風險處置責任機制。特別是金融監管部門和行業主管部門要明確責任，加強協作配合，在市場准入、審慎監管、行為監管等各個環節嚴格執法。



加強金融監管協同，還要減少監管重叠和交叉。橫向來看，要協調好相關部門工作之間的職責。金融監管部門要堅決扛起強監管嚴監管的職責擔當，相關部門也要同向發力，加快構建全面監管協調機制。縱向來說，要加強央地協同，尤其是國家金融監督管理總局牽頭建立的兜底監管機制，與省市區的金融工委、地方金融管理局之間的協同。各地要立足一域謀全局，落實好屬地風險處置和維穩責任。

