激發能源技術創新活力潛力

中評社北京1月22日電／中央經濟工作會議提出，以科技創新推動產業創新，特別是以顛覆性技術和前沿技術催生新產業、新模式、新動能，發展新質生產力。在能源產業方面，技術革命既是促進產業升級的巨大推動力，也是保障國家能源安全的重要舉措，對於建設我國新型能源體系具有至關重要的作用。



科技創新貫穿能源生產、運輸和利用全過程，在全球能源系統向低碳化、綠色化、智能化轉型的大潮中，新型能源技術正在不斷提高能源的開發和利用效率，並推動太陽能光伏、氫能、儲能等清潔能源相關產業興起。我國與美國、歐盟等主要經濟體在過去幾年中尤其加大了對清潔能源的政策支持力度，一方面是為了更好保障能源安全；另一方面也是為了促進相關產業發展，增強國際競爭力。根據國際能源署分析，近年來全球清潔能源整體投資保持強勁增長，清潔能源與化石能源的投資比已達到1.7∶1，而太陽能領域的投資在2023年首次超過石油生產投資。



我國能源領域的技術創新工作穩步發展，2023年全球首台16兆瓦海上風電機組並網發電，全球首座第四代核電站正式投入商業運行，太陽能光伏全產業鏈大多處於全球領先地位，新能源汽車、儲能、可再生能源制氫、電網等領域的技術也具有一定優勢。這些技術創新支撐了能源供給保障和轉型工作，也帶動了清潔能源裝備製造業顯著增長，並成為拉動出口增長的重要力量。目前，我國新能源汽車產銷量穩居全球第一位，保有量超過1800萬輛，占世界一半以上；全球50%的風電和80%的光伏設備由中國企業供應。2023年前11個月，電動載人汽車、鋰離子蓄電池、太陽能電池“新三樣”產品出口合計增長41.7%。



未來數十年，在全球應對氣候變化、加速碳減排的發展趨勢下，各國都面臨能源系統低碳轉型挑戰，但同時也蘊藏著發展新興產業、帶動產業升級的巨大機遇。我國能源領域需要積極應對，從不同角度為技術創新注入活力，加速構建新型能源體系。



要為能源技術創新創造條件。加強基礎學科研發投入和人才培養，基於面向未來的技術變革趨勢和能源轉型趨勢，研判並引領技術創新方向；鼓勵企業加強技術創新，完善招投標機制，避免長期低價競爭，支持製造業企業獲得合理利潤以加快產品研發和技術迭代。對於重點攻關項目，促進跨領域、跨專業的機構和人才共同研發，發揮協同效應。鼓勵產學研聯合創新，加速產業化進程。政府需引導並支持民營企業加強自身科研投入，推動企業參與公立科研院所研發項目，鼓勵全產業鏈協同創新。



要加強數字技術在能源領域的應用，促進數字經濟與能源行業融合。數字技術在大多數能源產供儲銷體系建設中已經發揮了重要作用，有力保障了安全穩定供給，提高了開發和利用效率。未來，隨著可再生能源在能源系統中的比例越來越高，其間歇性波動的特性會給能源系統的安全帶來挑戰，加之多種能源品種之間的互補在供需兩側更加頻繁出現，都將需要數字技術和人工智能技術在能源領域更廣泛應用。同時，能源系統涉及社會的方方面面，應用場景豐富，這為數字經濟發展提供了廣闊市場空間，有利於技術的快速更新迭代，兩者深度結合可成為不同產業協同升級的良好範例。



要推動傳統能源產業轉型升級。在嚴控煤炭消費總量的前提下，加強煤炭清潔化利用，通過技術創新提高煤炭使用效率。加強深層油氣田開採和深海油氣資源開發，加快非常規油氣資源的勘探和經濟性開採。在傳統能源產業轉型期間，同時推動新能源領域技術突破和升級。加強在電動汽車核心車載芯片、氫能儲運、風機關鍵主軸承和部分光伏高端材料等領域的研發，突破技術瓶頸。密切關注下一代可再生能源技術，提前規劃部署。



尤其要重視保障產業鏈安全。關注鎳、鈷、鋰等清潔能源發展所需的關鍵礦產資源供給和回收。加強供應鏈管理和全球資源合理配置，建立資源循環利用體系，推動電池梯次利用、光伏板和風機設備回收與再利用，減少資源消耗；加強技術創新，探索不同技術路線和替代原料，減少對稀缺礦物的依賴，如用鈉離子電池部分替代鋰離子電池；加大關鍵礦產資源國內勘探以及與國外重要資源國的合作開發。我國還應注意加強國際合作，吸收歐美先進經驗，探索不同場景下的技術方案。



來源：經濟日報 作者：李琦



