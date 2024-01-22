持續提升新能源車競爭力

中評社北京1月22日電／根據中國汽車工業協會的數據，2023年我國汽車產銷量創歷史新高，雙雙突破3000萬輛，同比分別增長11.6%和12.0%。同期，我國汽車出口量達到491萬輛，有望超越日本成為全球第一大汽車出口國。新能源汽車保持產銷兩旺發展勢頭，產銷量分別達到958.7萬輛和949.5萬輛，市場占有率達到31.6%。新能源汽車已經成為我國汽車工業重要的增長點，出口帶動作用明顯。這類汽車的品牌形象和溢價能力也在不斷提升，一批外觀新穎時尚的智能電動汽車產品受到越來越多海外消費者青睞。不難發現，新能源汽車已成為我國向汽車強國邁進的核心競爭力。這得益於我國對相關產業長期持續的投入，以及對新能源汽車供應鏈的全鏈條管理。



自2009年實施“十城千輛”試點開始，我國出台了一攬子政策支持促進新能源汽車產業發展，對新能源汽車的補貼累計超過1500億元，制定了分階段的新能源汽車產業發展計劃，實施免征購置稅、車船稅等稅收優惠政策，培育了一個全球最大的新能源汽車市場，培養了一大批新能源汽車企業。我國新能源汽車領域已經建立起從關鍵材料、核心零部件到整車，再到基礎設施、製造裝備以及回收利用等各環節的完整產業鏈體系，率先實現了規模化發展，全球競爭力持續提升。智能網聯產業鏈條完整性全球領先，我國新能源汽車市場規模龐大，產品性價比優勢明顯。



可見，我國在新能源汽車供應鏈關鍵環節取得了競爭優勢。我國申請的動力電池專利占全球74%，電池技術世界領先，電池產量占全球三分之二；固有的供應鏈優勢，降低了物流、勞動力和土地管理成本。龐大的電動汽車市場可以實現規模經濟，並且擁有世界上最大的充電基礎設施網絡。



未來，更好地發展新能源汽車，須多措並舉，夯實產業鏈供應鏈基礎，保障關鍵核心技術、資源供應安全，降低產品的碳足跡，提高碳生產率，持續提升新能源汽車競爭力。



一方面，延續激勵性政策措施，為新能源汽車發展“續航”。相關部門已明確將延續和優化新能源汽車車輛購置稅減免政策，促進汽車消費，鞏固和擴大我國新能源汽車產業發展優勢。對此，應以中小城市和鄉村為重點，加快推進充電樁和城市停車設施建設，鼓勵汽車企業開發更適合縣鄉村地區使用的車型，大力推動新能源汽車下鄉。在全面謀劃與積極布局的基礎上，積極應對發達國家製造的技術和貿易壁壘，提前做好方案，避免受到衝擊。



另一方面，突破核心技術，加強資源保障，防止新能源汽車遭遇“卡脖子”問題。加快車規級芯片、車載操作系統等核心技術攻關和生態培育，為產業發展添薪續力。解決新能源汽車所需的鋰、鈷、鎳等資源對外依存度過高問題，建立新能源礦種的儲備機制和相關定價機制。同時，在全球應對氣候變化背景下，各國都非常重視二氧化碳減排和碳生產率的提升。隨著汽車電動化的發展，車型碳排放將會逐漸從燃料周期向車輛生產周期轉移。未來，要持續降低新能源汽車的碳足跡，提升產業低碳競爭力，以提高能源使用效率、降低材料碳排放為主要路徑，促進汽車產業綠色低碳升級，持續提升汽車產業碳生產率。



來源：經濟日報 作者：伊文婧



