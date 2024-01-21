中評社北京1月21日電／據央視新聞報導，2023年，面對錯綜複雜的國內國際形勢，我國經濟取得了可圈可點的新成績。成績的背後，宏觀政策調控力度不斷加大。2023年，我國對實體經濟發放的人民幣貸款增加超22萬億元，新增減稅降費及退稅緩費超2.2萬億元，民生投入保障有力。



作為宏觀調控的重要手段，積極的財政政策和穩健的貨幣政策發揮了什麼作用？



惠企利民 積極財政政策打出“組合拳”



在浙江長興的這個倉儲設備製造企業，記者看到，車間裡剛剛引進的全自動激光生產線，短短幾十秒就可以完成金屬衝壓、鑽孔和整型，生產效率提高上百倍，產品精度把控更是上了一個檔次。今年，企業又做了新的投資規劃。



浙江加力倉儲設備股份有限公司總經辦主任施彬華：我們計劃將原來三十幾個工位的零散型設備，集成到6條生產線上，其中一條生產線計劃投入1000萬元，總的智能製造項目計劃投入3500萬元。



3500萬元不是個小數目。企業願意花大價錢上馬智能化設備，一方面是因為去年每月銷售額增幅在30%左右，海外市場占比更是創下歷年新高，市場前景看好。另一方面，持續優化的稅費政策，也讓企業資金多了“騰挪”的空間。



浙江加力倉儲設備股份有限公司總經辦主任施彬華：2023年公司的加計抵減、加計扣除以及出口退稅，累計已經達到2300多萬元，讓我們對市場更有信心。2024年銷售額計劃增長25%。



企業信心的背後，是2023年我國延續優化了一批稅費政策：實施先進製造業企業增值稅加計抵減政策；提高集成電路和工業母機企業研發費用加計扣除比例等等。

