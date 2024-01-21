中東部將迎劇烈降溫　南方多地暴雪來襲

中評社香港1月21日電／今明兩天（1月21日至22日），隨著寒潮大舉南下，中東部將迎大範圍降溫，吉林東部、遼寧東部、山西中北部、浙江中南部、福建北部等地的部分地區降溫可達12～16℃。同時，南方多地將開啟暴雪模式，今夜至明天為雨雪最強時段，雪線最南端將抵達華南北部一帶。



南方多地將開啟暴雪模式 雪線最南端將抵達華南北部一帶



新華網報導，昨天，我國南北方均有降水現身，其中內蒙古中東部至東北一帶出現降雪，南方大部則以降雨為主，強度有所減弱。監測顯示，甘肅中南部、陝西中部、內蒙古中東部、黑龍江東南部、吉林、遼寧中東部、河北西北部、山東半島等地部分地區出現小到中雪或雨夾雪，陝西寶雞、咸陽局地大雪或暴雪。



今明兩天，隨著寒潮南下，東北等地降雪縮減，而南方大部在冷暖空氣“碰撞”下，多地將經歷雨轉雪，降雪範圍擴大的同時強度也將明顯增強。其中今天夜間至明天是南方本輪雨雪的最強時段，貴州中部、湖南中北部一帶將成為強降雪核心區，局地將遭遇大暴雪。



中央氣象台預計，今天，東北地區中東部、西藏東部、黃淮東部、西南地區東部、江漢東部和西部、江南大部、華南北部等地的部分地區有小到中雪或雨夾雪，其中，湖北西南部、湖南中西部和北部、貴州中東部和西南部、重慶東部等地的部分地區有大到暴雪，局地有大暴雪（20～22毫米）。西藏東南部、江南東部和南部、四川盆地及西南地區南部、華南南部和西部、台灣島等地的部分地區有小到中雨。



明天，東北地區東部、新疆沿天山地區、西藏東南部、黃淮東部、西南地區東部、江南大部、廣西東北部等地的部分地區有小到中雪或雨夾雪，其中，湖南南部、江西中南部、廣西東北部等地的部分地區有大雪（5～9毫米）。四川盆地和西南地區南部、江南中東部、福建大部、華南大部、台灣島等地的部分地區有小到中雨，局地有大雨。



後天，江南、華南降水基本結束，雨雪主要出現在西南地區一帶。預計，內蒙古東北部、黑龍江東部和西部、西藏東部、青海南部、甘肅河西、川西高原大部、西南地區東南部、廣西東北部、湖南南部等地的部分地區有小雪或雨夾雪，局地有中雪。西藏東南部、西南地區東北部和南部、華南南部、海南島、台灣島等地的部分地區有小到中雨。