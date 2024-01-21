【
大
中
小
】 【
打 印
】
美媒稱國會擬落實禁國防部採購六家中企電池
http://www.CRNTT.com
2024-01-21 17:13:08
中評社香港1月21日電／美國傳媒報導，美國國會計劃落實禁止國防部採購六家中國企業生產的電池，包括寧德時代和比亞迪。
據香港電台援引報導，該規定由2027年10月起生效，但其他美國企業的商業採購不受影響，當中福特汽車仍可採用寧德時代授權的技術，生產電動汽車電池；特斯拉部分電池也可來自比亞迪。
這項規定是去年底國防授權法案的其中一部分。美國總統拜登已簽署該項法案。報導說，是美國試圖進一步推動國防部供應鏈與中國脫鈎。
【
大
中
小
】 【
打 印
】
相關新聞：
新型固態電池充滿電僅需幾分鐘
(2024-01-11 14:35:27)
我國首個多技術路線鋰電池儲能站投運
(2024-01-04 15:32:35)
歐對中國電動車反補貼調查 周陽山：反彈大
(2023-09-21 00:54:02)
實施“電池護照”有哪些影響
(2023-08-30 08:41:53)
電池設計自動化平台Piloteye
(2023-08-12 09:43:19)
上半年中國光伏和鋰電池產量高速增長
(2023-08-03 17:09:19)
日本團隊研發出高導電性的固態電解質
(2023-07-23 16:06:48)
上半年動力電池產量同比增36.8%
(2023-07-17 15:04:39)