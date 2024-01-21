美媒稱國會擬落實禁國防部採購六家中企電池

中評社香港1月21日電／美國傳媒報導，美國國會計劃落實禁止國防部採購六家中國企業生產的電池，包括寧德時代和比亞迪。



據香港電台援引報導，該規定由2027年10月起生效，但其他美國企業的商業採購不受影響，當中福特汽車仍可採用寧德時代授權的技術，生產電動汽車電池；特斯拉部分電池也可來自比亞迪。



這項規定是去年底國防授權法案的其中一部分。美國總統拜登已簽署該項法案。報導說，是美國試圖進一步推動國防部供應鏈與中國脫鈎。



