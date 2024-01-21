北京二級以上綜合醫院均將設兒科門診

中評社香港1月21日電／記者在21日開幕的北京市第十六屆人民代表大會第二次會議上獲悉，今年，北京將深化健康北京建設，深入推進“三醫”聯動改革，推動公立醫院高質量發展，強化兒科服務體系和人才隊伍建設，所有二級以上綜合醫院將開設兒科門診。



新華社報導，根據2024年北京市政府工作報告，北京將持續深化健康北京建設。具體措施包括：建立9個緊密型城市醫療集團，提升基層診療能力和全科醫師培養質量；扎實推進國家醫學中心建設，實施中醫藥振興發展重大工程；開展180項檢驗結果、300項檢查結果互認，優化再造就醫流程；優化慢性病“長處方”管理，將處方用藥量放寬至3個月等。



兒科診療服務任務繁重，特別是在呼吸道疾病高發時期，不少兒科醫療機構持續高位運行。為此，北京市政府工作報告提出，要強化兒科服務體系和人才隊伍建設，開展兒科專業臨床重點專科建設，推進緊密型兒科醫聯體建設，所有二級以上綜合醫院開設兒科門診，在250家社區衞生服務中心提供兒科診療服務。



此外，根據2024年北京市“重點任務清單”，北京今年還將完善生育支持政策，加快普惠托育體系建設，新增普惠托位1萬個，免費為普惠托育機構提供安全運營保險，建設母嬰友好醫院15家。老年人醫療方面，北京今年將完善老年健康服務體系，依託部分符合條件的醫療機構，建設4家安寧療護中心、8家老年護理中心，並建立科學規範的服務目錄。



