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本輪巴以衝突已致加沙超2.5萬人死亡
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2024-01-21 20:41:13
中評社北京1月21日電／據央視新聞報導，加沙地帶衛生部門當地時間1月21日發布的最新數據顯示，自2023年10月7日本輪巴以衝突爆發以來，以色列對加沙地帶發動的軍事行動已造成25105名巴勒斯坦人死亡、62681人受傷。
（來源：中央廣播電視總台央視新聞）
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