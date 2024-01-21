本輪巴以衝突已致加沙超2.5萬人死亡

中評社北京1月21日電／據央視新聞報導，加沙地帶衛生部門當地時間1月21日發布的最新數據顯示，自2023年10月7日本輪巴以衝突爆發以來，以色列對加沙地帶發動的軍事行動已造成25105名巴勒斯坦人死亡、62681人受傷。

（來源：中央廣播電視總台央視新聞）