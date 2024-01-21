印尼中爪哇省發生一起交通事故致2死21傷

中評社北京1月21日電／據央視新聞報導，據印尼警方消息，當地時間1月21日11時30分左右，一輛巴士在印尼中爪哇省的高速公路上側翻。目前，事故已導致2人死亡、21人受傷。

（來源：中央廣播電視總台央視新聞）