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印尼中爪哇省發生一起交通事故致2死21傷
http://www.CRNTT.com   2024-01-21 20:41:03


　　中評社北京1月21日電／據央視新聞報導，據印尼警方消息，當地時間1月21日11時30分左右，一輛巴士在印尼中爪哇省的高速公路上側翻。目前，事故已導致2人死亡、21人受傷。
　　（來源：中央廣播電視總台央視新聞）

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