網評：羽絨服貼北大標識，也裹不住利欲熏心

（圖片來源：北京晚報） 中評社北京1月21日電／來源：北京晚報 作者：李霞

1月19日，北京大學標識管理辦公室發表聲明稱：兩公司在多個網絡平台宣傳銷售印有“北京大學”系列商標標識的羽絨服產品，該辦已提起行政訴訟。



聲明中提到，北大依法享有“北京大學”、“PEKING UNIVERSITY”、“北大”等系列註冊商標專用權，任何企業及個人未經授權許可不得擅自使用。而這兩家公司常年以“在校生、校友”的名義，宣傳銷售印有“北京大學”系列商標標識的羽絨服產品，構成侵權。



商品蹭名校，近些年屢見不鮮。據報導，有的羽絨服掛著清華、北電、中戲等高校的商標出售，其實不過是仿品；有的幼兒園、輔導班動不動就以清華、北大命名，實則和高校並無關係；有的食品打著“某某農科院”研製的旗號售賣，其實不僅與科研機構無關，質量檢測還不達標。“高學歷”商品泛濫，既敗壞了高校的聲譽，也坑害了很多不知情的消費者。



商家明知故犯，冒險“學歷造假”，一方面是因為，能判別商品究竟是“李逵”還是“李鬼”的消費者畢竟是少數，且大部分院校的維權能力十分有限，商家的違法成本很低。另一方面，名校光環具有難以比擬的市場效應，一句“北大同款”可以讓不少有名校情結的顧客趨之若鶩，有巨大的利益空間。隨便在哪個電商平台上搜索，傍名校的商家不在少數，商品更是五花八門，而且往往銷量可觀。所以，商家傍名校，與其說是鋌而走險，不如說是無所忌憚，利欲熏心。



在羽絨服等商品上貿然印上名校標識，涉嫌違法。我國刑法規定，銷售明知是假冒註冊商標的商品，銷售金額數額較大的，處三年以下有期徒刑或者拘役，並處或者單處罰金；銷售金額數額巨大的，處三年以上七年以下有期徒刑，並處罰金。早在2020年11月，北大標識管理辦公室就曾公布過一起假冒註冊商標案，中關村派出所依法查處假冒商品2萬餘件，涉案金額達10萬餘元。即便校方不追究，消費者若是發現，商家同樣涉嫌虛假宣傳，難逃法律制裁。



高校的標識不可隨意濫用，對公然傍名校者不能坐視不理。校方當然該及時辟謠，但高校的主業畢竟是科研和教學，面對“假學歷”泛濫的情況，難免心有餘而力不足。市場監管機構要主動出擊，督促平台加強審核管理，利用圖片、文字識別等先進技術，重點監管商品展示與詳情頁中含有高校字樣的產品。對於確實涉嫌侵權的產品，要及時提醒平台予以下架，並對違規生產銷售的商家依法懲處。



商品好不好，有沒有市場，要靠真正的實力而不是虛假的“學歷”。冒充“名校生”，贏不來真口碑；給產品強加虛假光環，只會把自己暴露到監管之下。