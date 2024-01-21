華爾街大行業績出爐！明星科技股值得期待

（圖片來源：環球時報） 中評社北京1月21日電／據證券時報報導，過去一周，美國大型金融機構陸續公布2023年四季度業績。總體看，多家銀行機構盈利不及預期，甚至出現大幅度下滑。而更受市場關注的科技板塊的財報，則將在本周陸續亮相。美股本輪科技牛市能否延續，則取決於大型科技企業能否交出令人信服的業績。



華爾街大行業績不達預期



高盛和摩根士丹利兩家大行在上周先後公布業績。



其中，高盛的業績出現大幅增長。數據顯示，高盛2023年四季度營收為113.2億美元，同比增長7%，好於市場預期；淨利潤為20.08億美元，同比激增51%。但高盛淨利潤大幅增加，主要原因為出售一項金融管理業務帶來的收益提振，高盛的資產和財富部門實現了兩年來最高的季度營收。但高盛的固定收益交易業績和投行費用均低於市場預期。



摩根士丹利2023年四季度淨營收為129億美元，同比小幅上漲1%；淨利潤約為15億美元，較上年同期的22億美元下滑近32%。



和此前公布季報的金融機構一樣，兩家大行同樣向美國聯邦存款保險公司（FDIC）繳納了不菲的特別評估費用。其中高盛繳納了5.29億美元，摩根士丹利繳納了2.86億美元。



記者統計後發現，美國六大金融機構2023年四季度總盈利規模為183.64億美元，不僅大幅低於前三季度單季盈利，相比2022年四季度的270.79億美元，同樣大幅下降32%。



值得關注的是，金融機構2023年第四季度利潤遜於預期，支付給FDIC的特別評估費用是其中一個重要原因。



2023年初，FDIC花費了大約230億美元來應付矽穀銀行和簽名銀行倒閉危機。隨後，FDIC於2023年5月實施了一項特別評估，以彌補兩家美國銀行關閉後因保護未投保儲戶而造成的存款保險基金（DIF）損失。據瞭解，存款保險基金補充方案採取差異化、分階段徵收方式。FDIC擬向資產規模高於50億美元的銀行機構（約113家）收取約160億美元的“特殊費用”，每家銀行繳納數額視2022年底銀行持有

