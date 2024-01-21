中國國家一級文物“番禺神樓”於香港展出

番禺神樓（圖片來源：香港新聞網） 中評社北京1月21日電／據香港中通社報導，由中國國家文物局、澳門特區政府社會文化司和香港特區政府發展局合辦的“同一屋簷下：嶺南傳統建築源流與藝術”，正在香港文物探知館展出。展品包括國家一級文物“番禺神樓”和多項珍貴文物。



“番禺神樓”是由廣州番禺崗尾社石樓鄉陳氏族人於1909年出資製造，有百多年歷史，是國家一級文物，也是廣東地區現存規模最大和最精美的木雕工藝品。



作為中國傳統榫卯結構的木構建築，“番禺神樓”的營造概念與現代的“組裝合成”建築法概念相近。五米高的神樓分拆成166個木構件，每個構件均以設計精妙的榫卯連接，以簡單工序便可組裝整座神樓，令神樓可以在出會活動前後搭建及拆卸。



除“番禺神樓”外，展覽還精選了170項來自廣州、澳門和香港的展品。廣州和澳門借出的珍貴文物，絕大部分首次在香港展出，包括目前中國發現年代最早、屬南越國（公元前203–前111年）時期的青釉板瓦和筒瓦，以及精緻細膩的澳門博物館套色玻璃窗和竹編建築裝飾組件。來自香港的展品則有在元朗出土的明朝成化年代紅砂岩雕花柱礎。展期至2024年6月2日，市民可免費入場。



（來源：香港新聞網）