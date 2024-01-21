迎春節換新鈔！港人“利是”這樣包

中評社北京1月21日電／據香港中通社報導，年近歲晚，“年味”正在香港街頭擴散。提到過年，就不能不提及香港的“利是”封（紅包），近日不少港人開始準備新鈔票和“利是”封，更讓人感覺，年近了。



與內地“紅包”的叫法不同，在香港，“利是”又稱“利事”或“利市”，取大吉大利、發財好市等喜慶寓意。內地派紅包，多見於親朋好友之間，長輩給晚輩包紅包；香港派利是的範圍則更加廣泛，除親朋好友外，亦會向大廈管理員、茶樓服務生、保安等派發，聊表心意。“逗利是”（討紅包）時，“恭喜發財”等吉祥話自然少不了。



中通社記者走訪香港鬧市街頭，發現許多店鋪已被大紅物件所“佔領”。利是封多以紅、金為主要配色，寫有“大吉大利”“福”等吉祥話；有的則通體繪有祥雲紋、龍、錦鯉等元素，與龍年的主題相呼應，以示吉祥。



灣仔一家售賣利是封及各種新春裝飾的店鋪內，吸引大批市民。市民劉女士購買了一些利是封，以及兩對“揮春”（春聯）。她感慨，小時收利是，沒想到一轉眼就成了派利是的人。她向記者展示剛購買的利是封，其中部分款式新穎，有Hello Kitty等卡通角色，是專門為小朋友而準備。



在眾多利是封中，“百家姓”款式格外引人注意，封面大多為紅底，以燙金樣式印上姓氏。“趙錢孫李，周吳鄭王……”中國人常見的姓氏，基本都可以在這類小小的封中找到。



大小不同，利是封的定價亦有區別。若購買最小的正方形百家姓利是封，有的店鋪可賣到約120港元100個，折合下來每封僅需1元左右。有市民稱，現場買並不比從淘寶買貴，而且還能摸到真實質量。



除了利是封本身寓意的獨特外，香港派利是也有不少講究。為討個“好事成雙”的吉利意義，封利是一般以二為倍數，避免使用舊封、二手封，長輩堅持用新鈔。



在香港，利是還有“公價”，一般而言在10至100元不等。香港研究協會曾有一份調查，約有50%的受訪者會封20元，其他常見金額還有50元、10元等。

