中評專論：韓國瑜或可推動國民黨內造化

韓國瑜。（中評社資料照） 中評社台北1月22日電（評論員 林淑玲）2024選後“立法院”呈現三黨不過半，國民黨成最大黨，2月1日新“立委”報到後，只要白不與綠合作，台灣政局便將從民進黨通吃，改變為朝小野大。韓國瑜不但可望成為“立院”龍頭，也近乎實質領導國民黨走向內造化，其政治能量大大增強，如果他能夠保持與民眾黨主席柯文哲的互動關係，必然有利於共同監督民進黨。



韓國瑜日前突然以臉書宣布將與藍委江啟臣搭檔參選“立法院”正副院長，震撼台北政壇。韓是國民黨不分區“立委”首席，黨提名的安排本來就有內定院長人選之意，但他自行宣布參選院長，黨中央第一時間不做回應，情況還是相當特別。事後藍委傅崐萁表態爭取參選，引發一些紛擾；不過很快黨主席朱立倫即表明“韓江配”會堅定往前走，代表獲得黨中央支持。韓朱關係也引發許多聯想。



韓國瑜是近年來“最大尾”的國民黨“立委”，他4年前雖沒贏得大選，得票卻遠超過朱立倫、侯友宜的大選得票，更是藍軍輔選超級王牌，政治能量黨內無人能敵。韓這次跳過黨內溝通協調、假投票等程序，自己找江啟臣搭檔參選，藍委沒人敢說不，傅崐萁爭的也只是成為韓的副手而已。由此可觀察國民黨未來走向，黨將趨於內造化，韓國瑜的不分區是朱立倫提名的，只要朱尊韓，朱的黨魁位置也不會被挑戰。或可說國民黨將進入朱韓共治時代。

