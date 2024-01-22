爭“立院”龍頭韓國瑜關鍵一役影響兩大層面

國民黨不分區“立委”當選人韓國瑜。（取自韓國瑜臉書） 中評社台北1月22日電（記者 楊騰凱）中國國民黨2024不分區“立委”當選人韓國瑜與國民黨前主席江啟臣搭檔，組成“韓江配”參選“立法院”正副院長，大動作搶進“立院龍頭”寶座。如果韓國瑜要拚再起，此次“立法院長”之爭是關鍵一役，主要影響在兩大層面，第一是對藍軍內部，第二則是對台灣民眾黨的運作串聯。



2024“立法委員”選舉結果，國民黨52席，加上無黨友軍2席，泛藍共有54席的實力，民進黨51席，台灣民眾黨8席，泛藍54席雖為多數，但未能單獨過半。假設台灣民眾黨8席“立委”不在藍綠選邊，泛藍可憑藉相對多數拿下“立院”龍頭寶座。



韓國瑜宣布與江啟臣搭檔參選正副院長後，近日開始在北部、中部邀宴新任國民黨“立委”尋求支持，動作很大，而且韓國瑜2020敗選後幾乎不再接受媒體聯訪，近期則為了“立法院長”議題開始接受媒體採訪，看似漸漸走出韜光養晦的階段，試圖藉由“立法院長”之爭尋求再起。如果韓成功當上院長，影響力將發揮在藍軍內部，以及對台灣民眾黨的運作串聯兩大層面。



首先，在藍軍內部方面，韓國瑜從提出江啟臣這位副手人選，再到近期邀宴新任藍委們，每個動作都是自己發動，過程中看不太到國民黨主席朱立倫的影子，如果最後“韓江配”真的脫穎而出拿下“立法院”正副院長，很高機率是韓國瑜自己運作成功所致，功勞最大。



加上2024選後，國民黨權力結構有所變遷，朱立倫雖然仍高居黨主席寶座，但“總統”吞敗，“立法院”也未能單獨過半，已經折損了部分主席的光芒，加上朱立倫任期到2025年10月，中間已無選舉，黨主席權力中關鍵的提名權更是無法運作，此時倘若韓國瑜成功操盤讓自己當選“立法院長”，朱、韓彼此聲勢一降一升，藍軍第一把交椅的形勢可能會漸漸往韓這方傾斜。

