時代力量泡沫化？王婉諭：26年選舉是關鍵

時代力量不分區“立委”、代理黨主席王婉諭。（中評社 盧誠輝攝） 中評社新竹1月22日電（記者 盧誠輝）時代力量在本屆大選全軍覆沒，在“立法院”沒有任何席次，面臨泡沫化的危機。時力代理黨主席、“立委”王婉諭接受中評社訪問認為，2026的縣市首長與議員選舉是關鍵，時力會提早布局，若黨有需要，她也會全力以赴，但現在最重要的任務是如何讓支持者對時力仍保有期待與能動性，因為台灣不能夠沒有一個合理的第三勢力存在。



王婉諭，原為家庭主婦，2016年因4歲的女兒“小燈炮”死於內湖隨機殺人事件後開始受到大眾關注，後投入司法改革運動。2020年代表時代力量成為不分區“立委”，曾任竹科研發工程師與台元科技園區行銷經理等職。



崛起於2014太陽花學運的時代力量在2015年成立，2016大選共獲得74.4萬多票（6.1%）政黨票，拿下2席不分區“立委”與3席區域“立委”共5席；2020大選，時力區域“立委”全落選，政黨票獲得109.8萬多票（7.75%），共取得3席不分區“立委”。



2024大選，時力在新竹縣市提名的2席區域“立委”王婉諭和邱顯智都落選，政黨票也僅獲得35.3萬多票（2.57%），不但沒有不分區“立委”席次，也未達3%政黨票補助款門檻，面臨嚴峻財務考驗與泡沫化危機，目前時力在全台僅剩6席議員席次。



王婉諭表示，從11月中開始到選後時力湧入一波入黨潮，2個月來大概增加200多位黨員，小額捐款筆數也有超過數千筆，這也是時力從創黨以來最大一波入黨和捐款潮，這讓她感覺到社會對於時代力量好像要不見了，有一份疼惜與感覺到不對勁，看起來台灣社會對時力似乎仍有些期待，但她也沒有辦法很確定那份期待是什麼？所以時力從19日開始在全台舉辦7場選後感恩巡迴座談會，就是希望能夠跟更多的支持者面對面來溝通討論。



王婉諭說，時力一直都跟人民站在一起，很多時候其實有許多民間力量需要在被集結起來，過去社會是有能動性的，但這幾年整體台灣社會的能動性卻變得很低，她希望未來時力能繼續扮演推手與平台的角色，把社會力集結在一起繼續往前突破，雖然未來時力在“立法院”沒有席次，但只要能把民間的聲音集合起來，她相信還是能夠發揮一定的力量。