王毅同牙買加外長約翰遜-史密斯會談

中評社北京1月21日電／當地時間1月20日，中共中央政治局委員、外交部長王毅在金斯頓同牙買加外長約翰遜-史密斯舉行會談。



約翰遜-史密斯表示，很高興在中方援建的外交部大樓接待中國外長。牙買加是最早支持一個中國原則的英語加勒比國家，歷屆牙買加政府始終恪守這一立場，我們為此深感自豪，將繼續毫不動搖奉行一個中國政策。牙中政治互信牢固、理念高度契合、合作互利共贏，人文交流活躍，兩國戰略伙伴關係成果豐碩。感謝中方為牙經濟發展和民生改善提供寶貴支持，為牙買加成功抗疫雪中送炭。牙買加正借鑒中方治國理政經驗，加強經濟發展規劃，努力消除貧困，期待擴大雙方基礎設施、經貿、農業、教育、科技等合作，發展強勁的牙中戰略伙伴關係。



王毅說，中牙地理上相距遙遠，但友好交往有著悠久歷史，首批中國僑民抵牙已170年。牙買加是首批同新中國建交的加勒比國家，也是首個同中國建立戰略伙伴關係的加勒比國家。中方讚賞牙方作出正確決斷，堅持對華友好，堅定支持中方維護核心利益。戰略伙伴就是要相互信任、相互支持。中牙彼此尊重、平等相待，雙邊關係實現歷史性跨越，友好合作取得豐碩成果，為兩國人民帶來實實在在好處。歷史已經並將繼續證明，中牙友好符合兩國根本和長遠利益。我們願繼續支持牙加快國家發展振興，不斷譜寫中牙友好新篇章，見證中牙互利合作新成就。



王毅表示，中國堅持走和平發展道路，踐行真正的多邊主義，推動政治解決熱點問題，是和平安全記錄最好的大國。這個世界缺乏公平，充滿不公，中國將永遠站在公道正義一邊，站在廣大發展中國家特別是中小國家一邊。我們支持加勒比國家聯合自強、推進一體化建設，願共同推進落實習近平主席提出的系列重要全球倡議，推動相互尊重、平等互利、共同發展的中加全面合作伙伴關係邁上新台階。



約翰遜-史密斯表示，牙買加完全贊同和平外交理念，高度讚賞中國大國作用，支持並將積極參與中方系列全球倡議，願推動加勒比國家同中國關係取得更多成果。