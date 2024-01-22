社評：中國經濟超額實現增長目標殊屬不易

人民日報圖片 中評社香港1月22日電（評論員 陳鴻斌）1月17日，國家統計局公佈了2023年中國經濟增長資料。全年中國國內生產產值為1260582億元，比上年增加5.2%，超過了年初預定的5%的目標。在世界經濟充滿不確定性的背景下，中國取得這一成績非常難能可貴。



2023年四個季度的增長率分別為4.5%、6.2%、4.9%和5.2%，第四季度比第三季度增加了1個百分點。最後一個季度的發力衝刺，為超額實現全年目標功不可沒。



按照慣例，仍從拉動經濟增長的“三駕馬車”即消費、投資和出口這三大塊來具體展開分析。消費無疑成為去年拉動中國經濟增長的主要動力，最終消費支出對經濟增長的貢獻率高達82.5%，比上年增加43.1個百分點。去年全社會消費品零售總額為471495億元，增幅為7.2%，超過經濟增長幅度2個百分點。其中鄉村的增幅更高達8.0%，考慮到目前中國農村人口僅為全國的1/3略多，所以農村消費的潛力還是很大的。去年中國城鎮消費額為407490元，而農村僅為64005元，城鎮是農村的6.37倍。即便考慮到去年中國城鎮的人均收入達51821元，而農村僅為21691元，這一巨大的城鄉差距仍待進一步縮小。中國政府正在為此付出巨大努力，去年農村人均收入增幅高於城鎮2.8個百分點，就是一個很有力的說明。當然，如何進一步通過增加農民收入從而帶動農民持續增加消費，還只是剛剛破了題，有待進一步深入破解。



2023年中國人均消費支出達26796元，扣除物價上漲因素後實際增長9.0%，這對支撐去年中國經濟增長的作用是毋庸置疑的。再從細分領域來看，餐飲業的收入增加一馬當先，增幅高達20.4%。這充分說明，城鄉居民對通過去餐館用餐來改善伙食、減輕家務勞動強度的需求是非常旺盛的，有待餐飲業持續發力。另外網上零售額增幅高達11.0%，這說明電商的作用仍是非常巨大的。目前廣大農村地區的電商雖已開始啟動，但覆蓋面仍相當有限，農民收取快遞件仍有諸多不便，這有待電商與郵政和農村公路客運部門進一步整合，加強對農村地區的電商服務。

