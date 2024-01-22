深度關注丨揭開違規投資入股“面紗”

浙江省開化縣紀委監委開展公職人員違規投資入股專項治理，通過個人自查、單位排查、重點抽查、專項核查等形式，系統整治違規經商辦企業、違規持有農商銀行等非上市公司股份情況。圖為近日，該縣紀檢監察幹部走訪農商銀行瞭解相關情況。（來源：中央紀委國家監委網站） 中評社北京1月22日電／據中央紀委國家監委網報導，貴州省財政廳原黨組成員、副廳長、一級巡視員王瑰被開除黨籍，通報稱其“違規投資入股、經商辦企業”；湖南湘科控股集團有限公司原黨委副書記、副董事長、副總經理陳紀明被開除黨籍，通報稱其“‘隱名入股’違規擁有非上市公司股份”……近期，在各級紀檢監察機關的通報中，違規投資入股問題頻頻出現。



二十屆中央紀委三次全會要求“持續發力、縱深推進反腐敗鬥爭”“把嚴懲政商勾連的腐敗作為攻堅戰重中之重”。當前，違規投資入股有哪些具體表現、呈現出哪些新動向？如何認定領導幹部買賣股票是否違規？怎樣糾治違規投資入股問題？記者進行了採訪報導。



手段隱蔽、偽裝性強，領導幹部違規投資入股問題多發



2023年3月，退休數年的湖南省懷化市原農業局黨組書記、局長唐昭平接受審查調查，同年6月被開除黨籍，通報稱其“隱名入股本單位管理的房地產開發項目，充當‘影子’股東”。



該項目位於懷化市原農業局二級事業單位辦公、宿舍區，2013年規劃建設。唐昭平認為該項目定向開發穩賺不賠，遂當起“影子”股東。唐昭平將資金轉給表侄楊某，以其名義投資入股，又與好友陳某、妻子的叔叔鄧某、陳某的同鄉王某組建項目部，對相關土地進行開發，自己隱居幕後充當“操盤手”。



其間因無法足額繳納土地出讓金，項目一度面臨“爛尾”風險。唐昭平不顧班子成員反對，將本單位兩千餘萬元購房款提前一年多預付給開發商，用於解決欠繳土地出讓金問題。2015年，唐昭平退居二線，但仍“放心”不下項目，主動申請繼續負責後續工作。實際上，他是放心不下自己的投資。

