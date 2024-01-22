湖南：系統施治重拳整治違規吃喝

圖為永州市紀委監委監督檢查組在某單位查看相關賬目。（來源：中央紀委國家監委網） 中評社北京1月22日電／據中央紀委國家監委網報導，違規吃喝是“四風”頑疾，是典型的違反中央八項規定精神行為，被群眾稱為“舌尖上的腐敗”，必須系統施治、重拳整治。湖南省紀檢監察機關堅決貫徹落實習近平總書記重要要求和黨中央決策部署，扛牢全面從嚴治黨政治責任，以釘釘子精神持續糾治“四風”，以嚴的基調強化正風肅紀，堅決遏制違規吃喝反彈回潮。開展專項整治，機動交叉檢查，對違規吃喝問題露頭就打、從嚴查處；堅持“一案雙查”“風腐同查”， 嚴防“吃喝風”隱形變異、反彈回潮；以案促改以案促治，杜絕違規“吃公函”“吃下級”等問題，推進作風建設常態化長效化。



“違規公款吃喝；違規接受管理和服務對象請吃；在培訓和會議期間違規聚餐；在單位內部食堂大吃大喝；在隱蔽場所搞‘一桌餐’；無公函或開具虛假公函、虛列接待事項進行公務接待……”近日，湖南省紀委監委印發《2024年春節期間糾治“四風”專項監督檢查工作方案》，明確重點暗訪檢查違規吃喝等5個方面“四風”突出問題，並將公開通報查處的典型問題。



違規吃喝，是典型的違反中央八項規定精神行為，被群眾稱為“舌尖上的腐敗”“酒杯中的奢靡”。湖南省紀檢監察機關緊盯中央八項規定精神貫徹落實，扛牢全面從嚴治黨政治責任，以釘釘子精神持續糾治“四風”，以嚴的基調強化正風肅紀，多措並舉、系統施治，重拳整治違規吃喝“頑疾”。



“黨的十八大以來，全省各級紀檢監察機關以高度的政治自覺監督執行中央八項規定精神，持續深化整治違規吃喝問題，‘吃喝風’得到有效遏制。”湖南省紀委監委相關負責人說，但這一問題“樹倒根在”、禁而不絕，稍有鬆懈就可能反彈回潮、卷土重來，必須緊盯不放、常抓不懈，深化系統施治、糾樹並舉，讓新風正氣在新征程上不斷充盈。



專項整治交叉檢查，對違規問題露頭就打從嚴查處

