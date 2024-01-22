駐日美軍士兵駕車撞死2人　引渡回美後獲釋

中評社北京1月22日電／日本媒體21日報導，駐日美軍一名士兵駕駛汽車時撞死兩名日本人，被判處3年監禁，卻在被引渡回美國後獲釋。日本民眾對此表示憤慨，稱美方做法令人“無法接受”。美國一名國會參議員則宣稱“日本欠美國一個道歉”。



涉事美軍士兵名為裡奇·阿爾科尼斯，現年36歲。2021年5月，他在日本靜岡縣富士宮市駕車衝入一家飯店的停車場，導致兩人死亡、一人受傷。



檢方指控阿爾科尼斯當時疲勞駕駛，致人死亡。2022年7月，日本法院判定，阿爾科尼斯犯過失駕駛罪，判處他3年監禁。阿爾科尼斯辯稱，他事發前去富士山游玩，得了“高山病”，事發時因病處於無意識狀態，因而無罪。



2023年8月，美國多名國會議員稱阿爾科尼斯遭到日方“不當羈押”，要求美國總統約瑟夫·拜登向日本首相岸田文雄提出引渡這名美軍士兵。同年12月，阿爾科尼斯被引渡回美國。本月12日，美國假釋委員會宣布他獲釋，“沒有必要”繼續服刑。



美國一些媒體以“好消息”等為題加以報導，並發布阿爾科尼斯笑容滿面與家人團聚的照片和視頻。一些美國政客似乎仍不滿意，國會參議員邁克·李在社交媒體稱：“日本欠（阿爾科尼斯）家屬和美國一個道歉。”



不少日本民眾對美方做法表示憤慨。一些人怒斥道，日本已經成為美國的“屬國”，不得不聽命；另一些人則要求日本政府就阿爾科尼斯被引渡回美國給出說法。



駐日美軍犯罪、交通肇事、擾民等問題讓日本民眾不堪其擾。依據日美之間簽定的相關協議，駐日美軍實際享有治外法權，這成為作奸犯科美軍人員的保護傘。



（來源：新華社）