中評社北京1月22日電／網評：最應該給孩子吃預制菜？主播不能亂播



來源：東方網 作者：丁慎毅



近日，網紅辛巴在帶貨一款預制菜時大贊預制菜，稱“這就是預制菜，預制菜可吃，而且對人更好。預制菜是最應該給孩子（吃的）……一個好的預制菜是可以更健康更衛生。預制菜是全世界已知的可以做到最健康的一種方式，預制菜可以讓品質更持久，更均衡。它可以提高老百姓的生活品質……”此話一出立馬引發全網熱議。1月20日相關話題登上微博熱搜前十，閱讀量過億。大部分網友對這番言論持批評態度。



相關視頻下方，有網友表示，“這話可以這麼不負責任嗎？你自己吃嗎？給你自家孩子吃嗎？”“網紅為了帶貨賺錢而不擇手段”......



預制菜產業一頭連著田間地頭，一頭連著消費者餐桌，既可帶動農民“接二連三”增收致富，也可滿足消費者對美食的多元需求，2023年中央一號文件首提“培育發展預制菜產業”。



但是，預制菜是正在發展過程的消費品，由於預制菜至今尚無國標，行業魚龍混雜，存在安全隱患是不可迴避的事實。此外，預制菜的口味難以和現做菜媲美，消費者知情權保障不到位，也是當前消費者的痛點。根據江蘇省消保委發布的2023年全省消費投訴和消費維權輿情分析，全省消保委系統去年收到有關預制菜消費的投訴達150件，關於預制菜消費投訴的輿情信息高達52645條。



辛巴帶貨預制菜，不是不能宣傳，宣傳的應該是預制菜的地方標準，是預制菜的說明書是否能完全滿足消費者的知情權，甚至還應該宣傳哪些人不適合吃什麼樣的預制菜，這才是對消費者負責的態度。

