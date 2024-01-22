美軍再次打擊也門胡塞武裝目標

中評社北京1月22日電／據新華社報導，美國中央司令部20日說，美軍當天摧毀了也門境內胡塞武裝的一個反艦導彈發射器。這是美軍過去一周來第五次對胡塞武裝“準備發動襲擊”的導彈系統下手。



美國中央司令部在社交媒體平台X上說，當地時間凌晨4時左右，美軍對也門境內一個以亞丁灣為目標的反艦導彈發射器進行空中打擊。由於對紅海商船和美軍艦艇“構成威脅”，美方“出於自衛”實施先發制人式打擊。



幾個小時前，即19日晚，美軍以同樣理由對也門胡塞武裝的3個反艦導彈發射器實施空襲。美聯社援引不願公開姓名的美國官員的話報導，美軍多架F／A－18戰鬥機從“德懷特·D·艾森豪威爾”號航空母艦起飛，摧毀了胡塞武裝的3個反艦導彈發射器。



美國總統約瑟夫·拜登18日承認，美軍連日來的空襲沒能阻止胡塞武裝在紅海水域的行動。儘管如此，美軍不會停止空襲。



18日，胡塞武裝向一艘在亞丁灣航行的美國油輪發射導彈。胡塞武裝稱，導彈擊中該油輪。美方則說導彈落在油輪附近水域，並未造成人員傷亡或船只受損。



就眼下紅海局勢，沙特阿拉伯外交大臣費薩爾·本·法爾漢·阿勒沙特深表擔憂。他告訴美國有線電視新聞網，胡塞武裝襲擊紅海船只和美軍空襲可能使紅海局勢失控，加劇地區衝突。



費薩爾在這段定於21日播出的採訪中說：“當然，我們非常擔憂。整個地區處在一個非常艱難和危險的時期。因此我們呼籲（紅海）局勢降級。”

